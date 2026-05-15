屈臣氏快閃88折優惠！精選產品買一送一折上折 再送$50電子優惠券

屈臣氏經常推出各種優惠，滿足市民日常所需。今個星期五，屈臣氏再度帶來限時驚喜，於指定門市推出全場無門檻88折優惠，更有多款精選產品買一送一，配合信用卡優惠，絕對是補貨掃貨的最佳時機！

屈臣氏激筍88折優惠 折上折輕鬆掃貨

想為家中補給日常用品？或是想入手心儀已久的護膚品？機會來了！在2026年5月15日（星期五），「易賞錢」會員只需親臨指定的屈臣氏分店，即可享受全場無門檻88折優惠。從個人護理、保健品到美妝好物，都能以更實惠的價錢入手，讓您輕鬆添置所需。

除了全場折扣，屈臣氏更有一系列精選產品提供額外優惠，讓折扣疊加，慳得更多。當中不容錯過的包括：

精選WHISPER產品及頭髮護理產品 ：均享有「買一送一」優惠，是補充日常庫存的好機會。

全線SWISSE產品 ：購買第二件即享半價，適合注重健康的您補充各種維他命及營養品。

OLAY 水感透白光曜精華乳 ：想肌膚煥發光澤？此產品「買二送一」，配合88折後平均每件僅$175.4，性價比極高。

ATORREGE AD+深層保濕精華：專為乾燥及敏感肌膚而設，能深層滋潤，優惠期間享85折，再加88折後折實價為$291.7。

滙豐信用卡專享優惠 大派$50電子優惠券

於屈臣氏門市或網店以任何滙豐信用卡單一簽賬滿HK$500，即可獲贈HK$50屈臣氏電子優惠券。

精明的消費者當然不會錯過任何賺取回贈的機會。屈臣氏與滙豐信用卡合作，帶來加碼優惠。由即日起至5月31日，於屈臣氏門市或網店以任何滙豐信用卡單一簽賬滿HK$500，即可獲贈HK$50屈臣氏電子優惠券。同時，購買指定類別產品，如精選益生菌或護膚美妝產品，滿指定金額亦可獲贈現金優惠券，供下次購物時使用，實現「愈買愈慳」。

屈臣氏優惠詳情