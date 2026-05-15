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屈臣氏快閃88折優惠！精選產品買一送一折上折 再送$50電子優惠券

生活百科
更新時間：11:36 2026-05-15 HKT
發佈時間：11:36 2026-05-15 HKT

屈臣氏經常推出各種優惠，滿足市民日常所需。今個星期五，屈臣氏再度帶來限時驚喜，於指定門市推出全場無門檻88折優惠，更有多款精選產品買一送一，配合信用卡優惠，絕對是補貨掃貨的最佳時機！

屈臣氏激筍88折優惠 折上折輕鬆掃貨

想為家中補給日常用品？或是想入手心儀已久的護膚品？機會來了！在2026年5月15日（星期五），「易賞錢」會員只需親臨指定的屈臣氏分店，即可享受全場無門檻88折優惠。從個人護理、保健品到美妝好物，都能以更實惠的價錢入手，讓您輕鬆添置所需。

除了全場折扣，屈臣氏更有一系列精選產品提供額外優惠，讓折扣疊加，慳得更多。當中不容錯過的包括：

  • 精選WHISPER產品及頭髮護理產品：均享有「買一送一」優惠，是補充日常庫存的好機會。

  • 全線SWISSE產品：購買第二件即享半價，適合注重健康的您補充各種維他命及營養品。

  • OLAY 水感透白光曜精華乳：想肌膚煥發光澤？此產品「買二送一」，配合88折後平均每件僅$175.4，性價比極高。

  • ATORREGE AD+深層保濕精華：專為乾燥及敏感肌膚而設，能深層滋潤，優惠期間享85折，再加88折後折實價為$291.7。

滙豐信用卡專享優惠 大派$50電子優惠券

於屈臣氏門市或網店以任何滙豐信用卡單一簽賬滿HK$500，即可獲贈HK$50屈臣氏電子優惠券。
於屈臣氏門市或網店以任何滙豐信用卡單一簽賬滿HK$500，即可獲贈HK$50屈臣氏電子優惠券。

精明的消費者當然不會錯過任何賺取回贈的機會。屈臣氏與滙豐信用卡合作，帶來加碼優惠。由即日起至5月31日，於屈臣氏門市或網店以任何滙豐信用卡單一簽賬滿HK$500，即可獲贈HK$50屈臣氏電子優惠券。同時，購買指定類別產品，如精選益生菌或護膚美妝產品，滿指定金額亦可獲贈現金優惠券，供下次購物時使用，實現「愈買愈慳」。

屈臣氏優惠詳情

  • 推廣日期

    • 指定分店全場88折優惠：只限2026年5月15日（星期五）

    • 滙豐信用卡優惠：由即日起至2026年5月31日

    • 精選益生菌產品優惠：由即日起至2026年5月19日

  • 指定分店列表： >>按此<<

  • 主要優惠

    1. 全場88折：易賞錢會員於指定屈臣氏門市尊享。

    2. 滙豐信用卡回贈：簽賬滿HK$500送HK$50電子優惠券。

    3. 健康產品回贈：買精選益生菌產品滿$488送$60優惠券。

    4. 美妝產品回贈：買護膚/美妝產品滿$150送$50優惠券。

  • 注意事項

    • 88折優惠不適用於購買禮券、初生嬰兒奶粉、及部分指定產品。

    • 所有優惠及贈品數量有限，售/送完即止。

    • 優惠受條款及細則約束，詳情請參閱店內宣傳品或向店員查詢。

    • 如有任何爭議，屈臣氏保留最終決定權。

 

同場加映：馬莎一連5日快閃78折！全線門市食品/飲品/服飾大劈價 必搶龍蝦湯/芝士/零食

 

 

 

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