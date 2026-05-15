長者群組熱議生果金、長生津「雙糧」即將發放？最多獲派$8,690 即睇3大注意事項免被DQ

生果金雙糧｜長生津雙糧｜政府派錢是市民最關心的議題之一。近日網上流傳，政府將於5月起向現時合資格領取生果金及長生津的長者，發放俗稱「雙糧」的額外一個月津貼。《星島頭條》將為各位長者詳細整理「雙糧」的發放詳情及注意事項，確保大家能順利領取福利。

網傳生果金、長生津「雙糧」即將發放？合資格長者最多獲派$8,690

財政司司長陳茂波於本年度的《財政預算案》中，宣布向領取高齡津貼（生果金）、長者生活津貼（長生津）及傷殘津貼等公共福利金的合資格市民，發放額外一個月的津貼（俗稱「雙糧」），以紓緩長者的生活壓力。

雖然官方尚未公布確切日期，但在各大社交平台及手機通訊群組中，不少老友記正熱烈討論「雙糧」的發放時間。綜合網上流傳的消息，普遍指「雙糧」預計將於5月底至6月初存入合資格長者的銀行戶口。有網民根據過往經驗推測，由於立法會一般在4月底通過相關撥款，按約一個月內發放的慣例，5月出「雙糧」的可能性極高。

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生果金、長生津雙糧發放詳情｜長者可額外獲多少津貼？

生果金、長生津雙糧發放金額

這次「雙糧」是指發放額外一個月的津貼。換言之，在發放月份，長者除了原有的每月津貼外，將會再收到一筆相同金額的款項。以調整後的新標準計算：

高齡津貼（生果金）： 原有每月津貼：$1,675 發放「雙糧」月份將收到總額：$3,350（$1,675 x 2）

長者生活津貼（長生津）： 原有每月津貼：$4,345 發放「雙糧」月份將收到總額：$8,690（$4,345 x 2）



勞福局：最快可於《條例草案》通過一個月後開始發放

就「雙糧」的具體發放時間，《星島頭條》向勞工及福利局（勞福局）查詢。局方回覆指，立法會已於4月29日（三）三讀通過《2026年撥款條例草案》，而有關的一次性額外款項最快可於《條例草案》通過一個月後開始發放。局方會盡快落實發放詳情，並適時向公眾公布，市民請留意官方發布的最新消息。

發放方式

合資格的長者毋須辦理任何申請手續。政府會將款項自動存入長者現時領取津貼的指定銀行戶口，非常方便。

3大注意事項 小心錯過獲派「雙糧」

為免因資格問題而錯失福利，長者們應特別留意以下三大要點：

1. 離港寬限

根據規定，領取津貼的長者在付款年度內，離港日數不能超過指定上限（現時為90天）。雖然「雙糧」發放對此有特別安排，但仍建議長者留意自己的離港紀錄，以免影響正常津貼的領取資格。

2. 更新個人資料

如果曾搬遷、更換電話號碼或銀行戶口，必須盡快通知社會福利署更新資料。錯誤或過時的資料可能導致無法按時收到津貼。

3. 資產豁免期

針對「長生津」的申領人，政府在計算一次性「雙糧」時，通常會提供一年的豁免期，即這筆額外款項在一年內不會被計入資產審查。

資料來源：社會福利署、香港特別行政區政府新聞公報