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愛彼AP X Swatch陀錶｜叫價$3,000 銅鑼灣、尖咀分店提早現人龍 潮流教父陳冠希唔睇好

生活百科
更新時間：15:40 2026-05-13 HKT
發佈時間：15:40 2026-05-13 HKT

AP x Swatch｜近年各大品牌聯乘已成潮流，每次均引發熱話及搶購潮。瑞士名錶品牌愛彼Audemars Piguet（AP）與潮流手錶品牌Swatch的世紀聯乘，定於本週六（5月17日）正式開賣，但早在今日（13日）銅鑼灣及尖沙咀等多間分店外已出現排隊人龍，場面墟冚，迅速引起了全城關注！

愛彼 AP x Swatch「Royal Pop」系列未賣先熱 銅鑼灣、尖沙咀分店現人龍

繼與Omega及Blancpain的成功合作後，Swatch再次投下震撼彈，無預警地在官方Instagram公布與瑞士奢華腕錶品牌 Audemars Piguet（AP）聯手，推出全新「Royal Pop」錶款，香港區的定價為$2,940至$3,150不等。此消息一出瞬即成為全球熱話，不少錶迷及網民更以AI製圖方式預測新錶設計。而期待多日，這款AP x Swatch 錶款今日終於現真身，是一系列8款不同顏色的生物陶瓷懷錶設計，令不少粉絲大為驚喜。

排隊黨提早4日紥營搶購

而這款聯乘系列亦一如大家所料會引來「搶購潮」，距離正式發售尚有四天，這股搶購熱潮已一觸即發！有讀者向《星島頭條》報料，指尖沙咀海港城分店外，今早已擺放了數張椅子用作「霸位」工具。同時，《星島頭條》記者到訪過銅鑼灣羅素街分店，亦見超過10人的人龍「擔凳仔」坐定定排隊，更不乏後生仔及長者，似乎做足準備馬拉松式輪候。

陀錶設計出人意表 潮流教父陳冠希不看好？

有趣的是，早前網上流出的多張預測圖均顯示腕錶是附有錶帶，然而根據官方今日公布的實物圖，此聯乘系列是沒有錶帶的陀錶造型。儘管如此，似乎也無阻各位粉絲的熱情及排隊黨搶購的決心，相信開賣當日將會掀起一股炒賣熱潮。

不過，並非所有人都睇好這次合作。有「潮流教父」之稱的陳冠希（Edison Chen）就毫不留情地在Swatch的官方宣傳帖文下留言，僅以一個「大便」及「小丑」的emoji表達其不屑，反應極端，為事件增添了更多話題性。

AP x Swatch「Royal Pop」香港發售門店地址：

  • 尖沙咀圓方1樓木區1097A號
  • 尖沙咀 K11 Musea 3樓320號
  • 銅鑼灣啟超道2號
  • 旺角朗豪坊3樓05號
  • 尖沙咀彌敦道132號美麗華廣場一期地下G35號
  • 尖沙咀海港城海洋中心3樓323C號

 

資料來源：Threads、Swatch

 

同場加映：銅鑼灣凌晨驚現神秘「椅子長龍」！街邊排滿逾30張櫈仔 通宵輪候只為參加1活動？

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