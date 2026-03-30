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銅鑼灣凌晨驚現神秘「椅子長龍」！街邊排滿逾30張櫈仔 通宵輪候只為參加1活動？

生活百科
更新時間：15:20 2026-03-30 HKT
發佈時間：15:20 2026-03-30 HKT

香港人習慣排隊，無論是限量發售、明星活動、新店開張，總能看見長長的排隊人龍。今天凌晨，有網民發現銅鑼灣出現一條「椅子長龍」，街邊排滿逾30張櫈仔等候。樓主對此感到不解，遂在社交平台上發問：「銅鑼灣這又是在排啥？」對此，有網民在留言解答，指他們通宵輪候只為參加1活動，即看下文了解詳情。

銅鑼灣凌晨驚現神秘「椅子長龍」！街邊排滿逾30張櫈仔

今天凌晨，有網民在小紅書上發文，指途經銅鑼灣恩平道時，發現街邊出現一條「椅子長龍」，逾30張櫈仔整齊擺放在馬路旁，還有約10人在旁等候，場面讓樓主十分不解，遂好奇發問：「銅鑼灣這又是在排啥？淩晨十二點多，已經好多小板凳在排隊了。」

網民解畫：通宵輪候只為參加1活動

帖文一出，隨即引起網民討論，不少網民留言猜測：「（排隊買）拖鞋」、「我以為這是要排蛋撻，還想這也不至於啊」、「應該是鞋。」有知情網民解畫，表示之所以有不少人通宵輪候，就是為了參加NARS「FACE EVERYTHING」限定店揭幕禮。

NARS限定店揭幕禮於今日（30日）下午在銅鑼灣希慎廣場1樓中庭舉行，邀請到多位人氣嘉賓出席，包括張敬軒、陳蕾、廖子妤及李晞彤，相信不少粉絲是為了搶到最佳位置或優先入場，遂提早凌晨到場以櫈仔「霸位」。有現場網民留言：「八點多就好多人開始排了」、「我九點多排都四十多了。」

圖片及資料來源：小紅書@馬懣兒erFacebook@英皇娛樂 EEG

文：Y

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