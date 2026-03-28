長輩慶生告別傳統生日蛋糕！唐記$88壽桃禮盒 Threads孝順仔女熱捧：買到滿滿儀式感

生日慶祝方式推陳出新，除了傳統的生日蛋糕，不少人開始尋求更有創意的選擇。近日，連鎖中式包點店「唐記包點」的壽桃禮盒在網上引起熱議，有網民分享購買經歷，大讚「$88真係好有儀式感」，從預訂到取貨的整個過程充滿驚喜。不少人更稱讚它解決了長輩不愛吃蛋糕的煩惱，既飽含傳統祝福寓意，又別具心意。

唐記包點壽桃禮盒獲Threads孝順仔女熱捧 $88/半打買到滿滿儀式感

帖主在Threads上發文，指自己首次購買唐記包點的壽桃禮盒原意只是「口痕買嚟食吓」，未料體驗別開生面。整個購買過程像購買生日蛋糕一樣，需要預先填寫資料並提早預訂，而取貨時店員更會親切地道賀「生日快樂」，讓她感到驚喜又窩心。

長輩慶生蛋糕新選擇 網民：好食又有體面

這款壽桃禮盒售價$88，包含6個蛋黃蓮蓉壽桃，但需要提早兩天預訂。帖文引來大量網民共鳴。許多人分享類似經歷，稱讚取貨時店員的祝福「超有儀式感」，甚至「一開所有人都望住」。

對於不喜歡吃蛋糕的長輩，這款禮盒更成為了絕佳替代品。有網民表示，「我老豆唔鍾意蛋糕，呢個真係方便，次次買一盒搞掂」。

除了儀式感，食物品質和包裝也備受肯定。精美的包裝盒被網民形容「靚到媲美到日本嗰啲零食手信禮盒」，認為「好似日本車站地區限定手信」。更有自稱「識熟人做唐記工場」的網民透露，唐記出品用心講究，例如「叉燒包啲叉燒都係自家製，唔係拎現成貨」，印證了「唐記係咁多間包點店之中最高質又好食」的說法。

資料來源：pan_da_da＠Threads