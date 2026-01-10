入冬打邊爐「懶人大法」！網民教路買唐記包點1物 自製足料火鍋湯底：愈滾愈濃味

天氣漸冷，又是打邊爐的旺季。港人熱愛火鍋，從傳統的沙嗲、麻辣湯底，到近年新興的雞煲、豬骨煲，選擇包羅萬有。近日，有網民更發揮創意，以連鎖包點點心店「唐記包點」的湯飯自製火鍋湯底，新穎食法隨即在網上引起熱烈討論。

網民教路打邊爐神招！唐記包點「金湯」湯飯秘變火鍋湯底

日前，一名網民於社交平台Threads上分享，指在寒冷天氣下決定與家人打邊爐。正當煩惱選何款湯底之際，路過唐記包點時忽發奇想「不如整返個金湯邊爐」。於是，她購買了唐記的「金湯淮山栗子雞肉湯飯」，回家充當火鍋湯底。

唐記金湯超足料 獲賺愈滾愈濃味

從事主分享的相片可見，金黃色的湯底非常吸引，她指一個32厘米的鍋，用了兩碗湯飯的份量已相當足夠。而這個金湯湯底，其實是唐記近期備受追捧的湯飯系列之一。味道方面，事主大讚湯底「愈滾愈濃味」，即使中途加水，味道依然濃郁。她又特別提到湯飯本身的配料十足，有雞肉、粟米、栗子和淮山，「其實食餸都飽飽地」，認為四個人享用亦綽綽有餘。

網民意見兩極：方便快捷 vs 好重本

這個充滿創意的食法，引來不少網民留言。有人大讚事主「識歎到咁得唔得㗎」，認為「這樣的天氣真的很合適」，亦有人分享自己也同樣將現成餸菜作火鍋配料或湯底，「我都買咗兩個羊腩當煲滾下滾下」。

不過，並非所有人都欣賞這個做法。有網民直接對價錢提出質疑「$90？好重本」，認為以此價格，倒不如直接買現成貨，「咁不如去超市買個新鮮湯包，一路滾一路打」。面對質疑，事主亦大方回應，解釋湯飯配料豐富，四人分享除開亦算合理。

資料來源：Threads