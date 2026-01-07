Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

灣仔小食老店推「平絕區內早餐」！$15三文治+奶茶/咖啡 網民：唔係揸流灘

飲食
更新時間：14:46 2026-01-07 HKT
發佈時間：14:46 2026-01-07 HKT

在通脹壓力及昂貴租金的雙重夾擊下，不少食肆經營都面對挑戰，要找到「平、靚、正」的餐廳可謂難上加難。一名網民在社交平台上分享，在灣仔一間外賣小食店以$15的價錢便購得一份三文治及樽裝咖啡，形容為意外驚喜，事件引起網民熱烈討論。

灣仔「潮香園美食」平價早餐 $15三文治+奶茶/咖啡

有網民在Facebook群組「香港茶餐廳及美食關注組」發文，指在灣仔柯布連道的「潮香園美食」尋獲性價比極高的早餐。該店每份三文治僅售$10，可以$5加配咖啡、奶茶、維他奶、檸檬茶等飲品，價格相宜，亦有提供多元化的食物選擇，不過就僅限早市時段外賣供應。

網民試食後大讚：唔係揸流灘，起碼有兩塊火腿

此外，帖主提到自從老字號「打工仔飯堂」良友快餐於去年10月結業後，灣仔區內便鮮有平價美食。帖文發布後引起廣大迴響，不少網民大讚「早餐經濟實惠」，是「糧尾打氣」的恩物。然而，有部份網民就質疑小食店「賣咁平，啲餡可能淨係得你見到咁多」，帖主亦有留言澄清指三文治並非將貨就價，「幫襯過好多次唔係揸流灘，起碼芝士腿治有兩塊火腿！」，證明用料實在。

 

潮香園美食

  • 地址：灣仔柯布連道4號香江大廈地下A-C號舖

資料來源：香港茶餐廳及美食關注組

 

同場加映：連鎖快餐店推$20早餐！煎韭菜餃/糯米雞大劈價 全港分店外賣供應

