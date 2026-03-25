上環商場突現長龍！打工仔犧牲午飯時間打蛇餅只為內地品牌「小便宜」? 網民不解：真係好得閒

香港人捨得排隊，無論是為了盲盒玩具、限量潮物，抑或餐廳開幕，減價優惠，都不惜浪費時間，大排一餐！今日(25日)，有網民於午飯時間，在上環一商場目睹上班族為購買優惠茶飲而大排長龍，不禁感嘆「香港排隊真係唔值錢」，認為此舉浪費寶貴的午飯時間，分享隨即在網上引發熱烈討論。

上環茶飲店開幕！上班族連日打蛇餅被嘲：真係好得閒

事緣，有網民在社交平台群組「香港茶餐廳及美食關注組」上分享經歷，指在午飯時段遇到了大批市民為了購買茶飲而大排長龍。他又在帖文附上幾張人龍照片，從中可見隊伍非常長，以「打蛇餅」的方式在圍欄內繞了幾圈。排隊的大部分是穿著襯衫、西褲或斯文便服的上班族，他們正在耐心等候。該網民在帖文中質疑，上班族午飯時間有限，「食飯得一個鐘，排隊排半個鐘」，形容排隊者「真係好得閒」。此番言論引起極大迴響，網民意見兩極。

網民意見兩極 浪費時間 vs 個人喜好

部分網民對此表示不解，認為「買一送一都係慳30蚊，時間這麼廉價？」，質疑為小折扣而「罰企1個鐘」是否值得。然而，亦有大量網民持反對意見，認為「人地用時間去換鐘意既，呢D個人價值觀既野」，不應隨意批評，亦有網民反駁指：「有人排隊就Ｘ人好得閒，冇人排隊就香港經濟已死」，認為發帖者太過小題大做。

人龍背後 只因喜茶開幕買一送一

據了解，人龍的出現全因近日內地茶飲龍頭——喜茶（HEYTEA）於上環無限極廣場分店正式開幕，店家為慶祝新店進駐，連日大搞優惠造勢，當中包括開業首7日全店茶飲買一送一，到店打卡又免費送品牌贈品等，連日著數似乎成功打動一班中上環的上班族。

資料來源：heytea.hkmacau、香港茶餐廳及美食關注組、katieewongs＠Threads

延伸閱讀：平日口岸巴士站現排隊人龍？網民分析5類北上「常客」 銀髮族/打工仔/中產都有份？