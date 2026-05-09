棕帶曱甴入侵屋企 自製藥餌變餵糧？！網民用薯仔+麵粉+糖+這東西 被笑：最後變一日三餐

不少家庭為解決蟲患問題，會上網參考各種自製配方，期望能以低成本達到理想效果。近日有網民分享，其母親本想自製「曱甴餌」，卻因錯用材料，意外變成餵養曱甴的「糧食」，效果適得其反，引發網民熱議。

網民自製曱甴藥餌「薯仔+麵粉+糖+梳打粉」變餵糧

有網民分享其母親本想自製「曱甴餌」，卻因錯用材料，意外變成餵養曱甴的「糧食」

該名網民在Threads上分享家中近期出現大量棕帶曱甴，於是其母親便在網上學習自製藥餌，希望根治問題。藥餌配方材料包括薯仔、麵粉、糖及硼砂，而母親卻不知為何想到「用梳打粉取代硼砂」，誤將具殺蟲功效的硼砂，換成了常用於清潔和烘焙的梳打粉。

帖主諷刺地表示，母親考慮到硼砂的毒性而更換材料，卻似乎沒想過是否需要對曱甴也如此「安全」。結果，這個家庭在接下來的整整一星期，無意中為家中的曱甴提供了豐富營養的「美食」。帖主形容，曱甴不但被養得「肥肥白白」，甚至變得「行得快咗又醒咗」，讓他終於明白為何家中的曱甴會越來越多，也越來越難殺死。

網民笑：最後一餐變一日三餐

這一烏龍事件隨即引起網民廣泛討論，不少人對帖主的遭遇表示同情又覺得好笑。有網民一針見血地指出「呢啲唔係『曱甴餌』，呢啲應該叫『曱甴糧』」，形容帖主一家將曱甴的「最後一餐變一日三餐」，更笑稱「人哋整藥餌，你哋整麵包係咪」、「開大食會」及「放養式」。同時，也有熱心網民提供實際建議，表示「對付大強們一律建議用一點絕！用完無再見過佢哋」。

為何曱甴藥餌會變糧食？

這個本應是「藥餌」的配方，會變成曱甴「糧食」的關鍵在於其成分。配方中的糖以及來自薯仔和麵粉的澱粉，對曱甴來說是無法抗拒的引誘劑，是牠們主要的食物來源。原本的配方中，硼砂應扮演「毒藥」的角色，在曱甴被吸引進食後將其殺死。然而，當殺蟲成分被換成無害的梳打粉後，整個配方只剩下美食，因此才導致了這場「養肥」曱甴的烏龍。

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資料來源：bigtreesmile

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