將軍澳康城住戶露台遭「黑色飛蟲」入侵！眼利網民認出真身：唔咬人又唔係害蟲 教1招防止入屋

香港春夏季天氣潮濕，適合昆蟲出沒及繁殖。近日，有將軍澳康城住戶在社交平台上發文，指她的露台遭數隻「黑色飛蟲」入侵，遂急發帖求助網民，尋求解決方法。帖文引起網民熱議，有眼利網民認出昆蟲真身，表示牠非害蟲，並附上1招防止入屋，即看下文了解詳情。

將軍澳康城住戶露台遭「黑色飛蟲」入侵 網上求助解決方法

早前，有居住在將軍澳康城的住戶在Facebook群組「將軍澳 • 日出康城」發文，指近日她的露台遭數隻「黑色飛蟲」入侵，「最近露台好多呢隻昆蟲，請問有咩方法可以令到佢哋唔好再接近？」據樓主上傳的圖片可見，有3隻「黑色飛蟲」停留在露台地面，牠們外形短粗，有著黑色外殼和6隻腳。

眼利網民認出真身：唔咬人又唔係害蟲 教1招防止入屋

帖文引起網民熱議，不少網民有類似經歷，「我一晚飛咗四隻喺露台，同呢隻蟲個樣一模一樣，好得人驚，而且會飛落啲衫度。」有眼利網民認出該昆蟲是「金龜子」，形容牠非害蟲，亦不會咬人，「呢隻完全無殺傷力，由佢飛」、「周圍都係，反正又唔咬人又唔係害蟲，到咁上下日子佢地就會出現，過一排佢地就會唔見曬。由得佢地，無謂殺生。」有網民解釋現在是「金龜子」繁殖期，因此更常出沒，「而家金龜子繁殖期，冇計。」

金龜子是香港常見的昆蟲，繁殖期主要集中在每年的4月至6月，牠們多在軟身泥土、堆肥或腐草中產卵，黃昏時分活躍，具趨光性，因此常在夜間飛入開燈的屋內。要防止金龜子飛入屋，只需關掉室內燈光或拉上窗簾，牠們便會自行飛走。

圖片及資料來源：Facebook@將軍澳 • 日出康城

文：Y