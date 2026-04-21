網傳香蕉黑斑=有果蠅幼蟲？專家揭果肉變軟發黑全因2現象！提醒遇3特徵勿進食

香蕉含有豐富的碳水化合物、膳食纖維、鉀質及維他命B6，是許多香港人家中的常備水果。然而，近日內地互聯網流傳一段影片，聲稱「香蕉果肉發黑變軟，是因為裏面藏有果蠅幼蟲」，並呼籲大眾不要食用，引起不少市民恐慌。對此，有內地傳媒及專家在社交平台發布短片澄清闢謠，指出香蕉變色與軟化實屬自然的生理變化，並非由果蠅引起，同時提醒市民3招辨識真正變質的香蕉，即看下文了解詳情。

網傳香蕉黑斑=有果蠅幼蟲？專家揭果肉變軟發黑全因2現象！

香蕉出現黑斑與果肉變色並非由於果蠅產卵所致，而是果實成熟的正常過程。

針對網上流傳的「香蕉果肉發黑是由於有果蠅幼蟲」謠言，「中國食品報融媒體」透過抖音發布影片澄清，指出香蕉出現黑斑與果肉變色主要源於以下2個現象：

1. 酶促褐變（Enzymatic Browning）

香蕉皮含有一種「氧化碳素」（酚類物質），當香蕉在生長、運輸或儲存過程中遭受撞擊、摩擦或低溫凍傷，導致表皮細胞破損時，這些物質便會與空氣中的氧氣產生化學反應，進而聚合成黑色素。這就是香蕉皮生長黑斑的原因，其原理與蘋果切開後斷面變褐完全相同，屬於正常現象。

2. 自溶現象（Autolysis）

未成熟的香蕉含有大量澱粉及果膠，因此質地較硬。隨著香蕉成熟，內含的果膠酶會逐漸分解果膠，使組織弱化。在分解過程中，澱粉轉化為糖分並釋放出大量水分，導致果肉質感變軟、顏色變深，這屬於果實成熟的正常過程。

果蠅產卵非黑斑主因 專家提醒見3特徵代表變質

至於「黑斑等於果蠅幼蟲」的說法，專家解釋這純屬誤解。果蠅僅在腐爛發酵的水果上產卵，通常是香蕉在運送途中，表皮先出現了破損並開始發酵，才吸引果蠅聚集，而非果蠅產卵導致黑斑產生。

雖然有黑斑的香蕉通常可以安全食用，但若出現以下3種特徵，則代表香蕉可能已經變質，不宜食用：

果肉深色範圍過大： 若黑斑已大面積深透進入果肉，有可能導致香蕉發霉。

散發異味： 若聞到明顯的酸味或酒精發酵味，顯示果肉已開始變質。

表皮嚴重破損： 運送途中若表皮破損，容易受細菌污染或招引果蠅產卵，不宜食用。

圖片及資料來源：中國食品報融媒體

文：Y