Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

中環珍姐BaseHall分店結業！大方公開港式醃扒秘方 梳打粉非必須？強調1材料極重要：嫌麻煩就嚟見我哋

飲食
更新時間：11:15 2026-04-19 HKT
發佈時間：11:15 2026-04-19 HKT

中環珍姐位於美食廣場BaseHall的分店主打鐵板扒餐，惜宣布將於4月30日結業。最近，「珍姐」大方分享其港式醃扒秘方。醃製扒類時使用鬆肉粉或梳打粉可迅速分解肉類纖維，讓肉質變得鬆軟，而「珍姐」則表示梳打粉是非必須但合理的存在，更強調醃肉時其中一樣材料甚為重要。由於醃製過程需時且會烹調時會產生大油煙，「珍姐」對此亦搞笑補充道：「嫌麻煩就嚟見我哋最後一面！」

中環珍姐BaseHall分店4.30結業 公開港式醃扒秘方 強調1材料極重要

中環「珍姐」位於美食廣場BaseHall的分店主打鐵板扒餐，對於醃製肉扒固有一定心得，遺憾該店將於4月30日結業，店方亦趁此機會分享醃扒秘方，方便食客日後在家也能重現珍姐扒餐的味道。

「珍姐」分享醃扒前需準備的醃扒水食譜，以下材料及份量以醃製10公斤肉扒為例，如有需要可按比例加減，另外醃扒需醃過夜，製作時記得要預留時間。珍姐特別提到，美極是極之重要的材料，「怕味精可以減少少」，同時可按不同種類的肉扒額外添加相應的調味料。

醃扒水（10公斤肉）：

  • 水 1000 m
  • 生抽 100ml
  • 魚露 100ml
  • 喼汁 300ml
  • 生粉 600ml
  • 美極 300ml
  • 雞蛋 15隻

額外調味料：

  • 豬扒：芥末粉
  • 雞扒：孜然粉、紅椒粉
  • 牛扒：黑胡椒

珍姐分析餐廳使用梳打粉原因：仲係好合理嘅存在

餐廳於醃製肉扒時可能使用鬆肉粉或梳打粉，令肉質變得鬆軟，但如果用量太多或令肉質變得無味，甚至變得苦澀，影響肉質之餘，鹼味蓋過原來的肉味。臨別在即，珍姐談起當初開業的理念，就是希望嘗試不用梳打粉醃肉。

「珍姐」於文中分析現時大多餐廳使用梳打粉的原因，認為多是從客人口味及經營成本角度作考量，如一片西冷肉眼加湯汁及飲品售$150，「塊扒cost得$30-$40（假設有良心），呢個價位應該冇乜邊塊扒做到自然地唔韌好味，傳統用慣咗要師傅守唔係易事，咁唯有跟手勢落食粉」。同時，餐廳要合理化、改變原來運作及找到合適人手不容易，「有心嘅廚師好多都去扒房去星級餐，我好慶幸我啲同事仲肯每日改肉改兩個鐘」。

此外，「珍姐」表示食客習慣也時是一大因素，全因以梳打粉醃製的肉扒、味精、螢光汁是「集體回憶」的味道，「所以我理解有客人係真心喜歡，其實梳打粉仲係好合理嘅存在，你睇我哋唔信邪咪執笠囉！」

珍姐BaseHall店

  • 地址：中環康樂廣場1號怡和大廈LG樓LG9號舖
  • 最後營業日：4月30日

文:RY

資料及圖片來源:bigjjseafood

延伸閱讀：中環珍姐海鮮火鍋進駐太子大廈！告別和安里續賣手切牛肉火鍋  負責人預捱貴租：可能減價

 

 

 

 

最Hit
長者飲茶優惠2026｜10大酒樓/中菜廳樂悠咭折扣！$2茶位/免加一/點心放題半價
長者飲茶優惠2026｜10大酒樓/中菜廳樂悠咭折扣！$2茶位/免加一/點心放題半價
飲食
18小時前
郭晉安18歲兒子郭令山近照曝光 安仔離婚後罕晒父子情 豪住7500呎總統套房
郭晉安18歲兒子郭令山近照曝光 安仔離婚後罕晒父子情 豪住7500呎總統套房
影視圈
15小時前
天水圍銀髮族智慧出行 一招解決單邊孭袋跌膊問題 後生仔學起來 網民讚：懂得欣賞老友記｜Juicy叮
天水圍銀髮族智慧出行 一招解決單邊孭袋跌膊問題 後生仔學起來 網民讚：懂得欣賞老友記｜Juicy叮
時事熱話
19小時前
曾志偉、黃杏秀同日生日派對陣容大不同？不再一同慶生 秀姑70大壽星光黯淡疑與陳百祥有關
曾志偉、黃杏秀同日生日派對陣容大不同？不再一同慶生 秀姑70大壽星光黯淡疑與陳百祥有關
影視圈
18小時前
《四千金》褟素霞銷聲匿跡多年近況曝光 比汪明荃更早走紅 息影移民加國多年回流定居
《四千金》褟素霞銷聲匿跡多年近況曝光 比汪明荃更早走紅 息影移民加國多年回流定居
影視圈
21小時前
2內地青年被指控去年輪姦醉娃今獲撤控 其中1人申訟費獲批 官指沒有自招嫌疑
2內地青年被指控去年輪姦醉娃今獲撤控 其中1人申訟費獲批 官指沒有自招嫌疑
社會
23小時前
朱凱婷14歲女兒才貌雙全 世界芭蕾舞冠軍慈善騷彈豎琴演出 網民：靚過媽媽當年選港姐
朱凱婷14歲女兒才貌雙全 世界芭蕾舞冠軍慈善騷彈豎琴演出 網民：靚過媽媽當年選港姐
影視圈
17小時前
慎防特朗普再興風作浪 林本利：別以為中期選舉美股必升 買巴郡增防守力
慎防特朗普再興風作浪 林本利：別以為中期選舉美股必升 買巴郡增防守力
投資理財
5小時前
元朗婆婆問排骨價後皺眉 豬肉佬講一「四字詞」後半賣半送 網民查問地點向豬肉大哥致敬｜Juicy叮（示意圖和電影《國產凌凌漆》截圖）
元朗婆婆問排骨價後皺眉 豬肉佬講一「四字詞」後半賣半送 網民查問地點向豬肉大哥致敬｜Juicy叮
時事熱話
22小時前
74歲苗可秀低調返港近況曝光 昔日美貌勝林青霞被封「嘉禾公主」 曾與李小龍傳緋聞
74歲苗可秀低調返港近況曝光 昔日美貌勝林青霞被封「嘉禾公主」 曾與李小龍傳緋聞
影視圈
2小時前