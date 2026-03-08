Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

淘寶¥4殺曱甴神器？ 小紅書熱捧「奶油味」殺蟑螂藥 網民：建議全廣東使用

生活百科
更新時間：11:15 2026-03-08 HKT
發佈時間：11:15 2026-03-08 HKT

隨著近日天氣回暖，惱人的蛇蟲鼠蟻開始再度活躍，關於殺滅曱甴（蟑螂）的討論也隨之在網上熱烈展開。其中，一款在小紅書上被譽為「殺蟑螂好物」的滅蟑藥盒，因其顯著效果及親民價格引發廣泛關注，有網民甚至表示「建議全廣東使用」。

小紅書熱捧 ¥4殺蟑螂藥 連環殺30隻「人傻了」

有內地網民在社交平台「小紅書」上分享其滅蟑經歷。帖子中，該網民表示自己「被廣東的蟑螂嚇死」，但在使用一款名為「拜滅士殺蟑餌盒」的產品後，驚見家中遍布曱甴屍體，從相片可見目測數量超過30隻，場面震撼，直言「人傻了」。

根據網民的描述，這款在淘寶上購買 ¥16.33就有4盒、僅售約¥4（約港幣 $4.54）一盒的滅蟑藥，以其「特研奶油配方」吸引曱甴進食。官方稱，其原理是引誘曱甴取食後回巢內死亡，再藉由同類分食屍體的習性，達到「一網打盡」的連鎖殺滅效果。事主在分享中形容這是「給南方人一點震撼」的「蟑螂剋星」，並強調「一用一個不吱聲」、「建議全廣東使用」。

「奶油味」獨特誘餌 網民：用甜點送蟑螂最後一路嗎

有網民留言詢問是否真的好用，事主則回覆稱產品「超好用，信我」。在小紅書亦有其他用家生動地描述其香味：「這玩意兒怎麼這麼香甜… 聞起來是白巧克力混合燕麥穀物的香甜味… 是想用甜點送蟑螂最後一路嗎」。更有網民分享半隻蟑螂爬進藥盒中的震撼相片，表示「10分鐘前剛放的，已經有蟑螂吃上了」。有用家則指出，產品對有寵物的家庭相對友好：「貼在寵物夠不到的地方就行，反正小強一定能找到。」不少評論均表示，使用後「3個月都見不到小強了」，效果顯著。

不少人網民對其「奶油味」的獨特誘餌及高效的滅殺能力表示驚訝，許多深受蟲害困擾的用家紛紛表示「已下單」，希望一試其效。然而，在一片好評中，亦有用家反映「它沒用，還是出現幼年蟑螂，可惡！」，顯示產品效果可能因環境或使用方式而異。


圖片來源：Windbestaendig猪咪大王my76572＠小紅書

同場加映：港人熱評5大殺曱甴方法！XX打小強勁過用酒精？附香港3大常見蟑螂消滅方法

 

↓追蹤《星島頭條》WhatsApp頻道↓

↓追蹤《星島頭條》WhatsApp頻道↓

最Hit
扣稅尾班車！ 打工仔3月底前做一步 即慳最多1萬蚊稅 積金易申請要預早
扣稅尾班車！ 打工仔3月底前做一步 即慳最多1萬蚊稅 積金易申請要預早
投資理財
6小時前
TVB男星徐榮肝臟出事屬「嚴重」程度 老婆曾提點面色差：我又唔肥又有運動都中？
TVB男星徐榮肝臟出事屬「嚴重」程度 老婆曾提點面色差：我又唔肥又有運動都中？
影視圈
19小時前
前TVB男星嘆香港月入5萬難養家 娶嫩妻北上定居呻港人身份麻煩 安排妻兒拎香港ID言行矛盾
前TVB男星嘆香港月入5萬難養家 娶嫩妻北上定居呻港人身份麻煩 安排妻兒拎香港ID言行矛盾
影視圈
3小時前
奇案解密︱倫敦中國女碩士生疑遭傳染性病 「姊弟戀」美男友殺人反稱對方潔癖
奇案解密︱倫敦中國女碩士生疑遭傳染性病 「姊弟戀」美男友殺人反稱對方潔癖
奇聞趣事
5小時前
TVB筍盤小生認愛！高調公開女友靚相獲圈中好友祝福 近年屢演大熱劇受力捧
TVB筍盤小生認愛！高調公開女友靚相獲圈中好友祝福 近年屢演大熱劇受力捧
影視圈
23小時前
元朗斬妻墮樓│男事主為餐廳東主 疑工作壓力突失常揮刀傷妻
01:29
元朗斬妻墮樓│男事主為餐廳東主 疑工作壓力突失常揮刀傷妻
突發
19小時前
豪擲2000元買「實發」張六合彩電腦飛 結果中雙位數字彩金 網民看透世事動情苦勸｜Juicy叮
豪擲2000元買「實發」張六合彩電腦飛 結果中雙位數字彩金 網民看透世事動情苦勸｜Juicy叮
時事熱話
2小時前
5大長者運動健身優惠！康文署免費興趣班/伸展瑜伽/24小時Gym Room
5大長者運動健身優惠！康文署免費興趣班/伸展瑜伽/24小時Gym Room
生活百科
2026-03-07 10:00 HKT
六合彩｜連續四期無人中 頭獎一注獨中有機會贏3600萬
$3600萬六合彩｜頭獎1.5注中 即刻入嚟對冧巴！
社會
15小時前
「M巾黨」港鐵筲箕灣站出沒 怪漢扯袋圖拉走好心女學生 網民爆惡行：呃入女廁後續更狂｜Juicy叮
「M巾黨」港鐵筲箕灣站出沒 怪漢扯袋圖拉走好心女學生 網民爆惡行：呃入女廁後續更狂｜Juicy叮
時事熱話
2026-03-07 11:58 HKT