淘寶¥4殺曱甴神器？ 小紅書熱捧「奶油味」殺蟑螂藥 網民：建議全廣東使用

隨著近日天氣回暖，惱人的蛇蟲鼠蟻開始再度活躍，關於殺滅曱甴（蟑螂）的討論也隨之在網上熱烈展開。其中，一款在小紅書上被譽為「殺蟑螂好物」的滅蟑藥盒，因其顯著效果及親民價格引發廣泛關注，有網民甚至表示「建議全廣東使用」。

小紅書熱捧 ¥4殺蟑螂藥 連環殺30隻「人傻了」

有內地網民在社交平台「小紅書」上分享其滅蟑經歷。帖子中，該網民表示自己「被廣東的蟑螂嚇死」，但在使用一款名為「拜滅士殺蟑餌盒」的產品後，驚見家中遍布曱甴屍體，從相片可見目測數量超過30隻，場面震撼，直言「人傻了」。

根據網民的描述，這款在淘寶上購買 ¥16.33就有4盒、僅售約¥4（約港幣 $4.54）一盒的滅蟑藥，以其「特研奶油配方」吸引曱甴進食。官方稱，其原理是引誘曱甴取食後回巢內死亡，再藉由同類分食屍體的習性，達到「一網打盡」的連鎖殺滅效果。事主在分享中形容這是「給南方人一點震撼」的「蟑螂剋星」，並強調「一用一個不吱聲」、「建議全廣東使用」。

「奶油味」獨特誘餌 網民：用甜點送蟑螂最後一路嗎

有網民留言詢問是否真的好用，事主則回覆稱產品「超好用，信我」。在小紅書亦有其他用家生動地描述其香味：「這玩意兒怎麼這麼香甜… 聞起來是白巧克力混合燕麥穀物的香甜味… 是想用甜點送蟑螂最後一路嗎」。更有網民分享半隻蟑螂爬進藥盒中的震撼相片，表示「10分鐘前剛放的，已經有蟑螂吃上了」。有用家則指出，產品對有寵物的家庭相對友好：「貼在寵物夠不到的地方就行，反正小強一定能找到。」不少評論均表示，使用後「3個月都見不到小強了」，效果顯著。

不少人網民對其「奶油味」的獨特誘餌及高效的滅殺能力表示驚訝，許多深受蟲害困擾的用家紛紛表示「已下單」，希望一試其效。然而，在一片好評中，亦有用家反映「它沒用，還是出現幼年蟑螂，可惡！」，顯示產品效果可能因環境或使用方式而異。



圖片來源：Windbestaendig、猪咪大王、my76572＠小紅書