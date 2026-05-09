港鐵站紙皮石暗藏細節？內地網民盛讚香港3大公共設施人性化：有種被照顧的感覺！

一座城市的文明程度，往往體現在其公共空間的細微之處。近日，有內地網民在社交平台分享他在香港生活的觀察，讚嘆本地公共設施於細節上的巧思與人性化設計，形容從中感受到「被照顧」，文章引發廣泛關注及討論。

內地網民讚香港3大公共設施人性化 港鐵站紙皮石也暗藏細節？

從地鐵站到超市角落 香港公共設施設計人性化

帖主發文指在香港生活一段時間後，發現「真正的城市文明，藏在那些你平常會忽略的『公共設施細節』裏」，並分享了數個令他印象深刻的例子。首先是地鐵站內的設計，帖主指站內的柱子和扶手並非使用冷冰冰的純色漆，而是鋪上了復古的馬賽克瓷磚，不僅美觀，有顆粒感的牆面更讓人在匆忙中感到一絲平靜。

其後，他特別提到公共扶手圓潤且平滑的轉角設計，認為這種處理方式能避免老人、小孩及其他使用者刮傷碰傷，並稱讚道「真正的便利，不是給你修多寬的路，而是把路上的每一個稜角都磨平。」

此外，帖主亦觀察到超市即使在微小的角落也打掃得一塵不染。他總結指，這些細節讓他體會到生活品質其實是一種「被照顧的感覺」，並認為一座城市對待公共空間的態度，便是它對待居民的態度。

網民：昇華了對這片土地的欣賞

該帖文發布後，在網上引起熱烈迴響。不少網民認同帖主的觀察，認為這些設計巧思雖不顯眼，卻實實在在地提升了市民的幸福感。有留言更感謝帖主欣賞香港「不是每一個人都能像你一樣有這種洞察力，即使有也未必能同時有你這樣優秀的表達能力」，並表示這昇華了其對這片土地的欣賞。

資料來源：体验派陈同学＠小紅書

