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3步自製WhatsApp Sticker！AI生成寵物/人物專屬貼圖 附Gemini指令

生活百科
更新時間：18:27 2026-05-05 HKT
發佈時間：18:27 2026-05-05 HKT

通訊軟體內的貼圖已成為日常溝通不可或缺的一環，許多人希望能將寵物或個人樣貌製作成專屬貼圖，卻常因後製技術而卻步，但其實只要善用AI，就能一鍵輕鬆完成。《星島頭條》為大家整理了超詳細的WhatsApp Sticker製作教學，並提供可直接複製使用的Gemini指令，只需準備好相應工具，跟著以下三個步驟，即可快速生成充滿個人風格的WhatsApp貼圖！

自製WhatsApp Sticker！AI指令3步生成寵物/人物專屬貼圖

第一步：準備自製WhatsApp Sticker的工具

在開始之前，請先準備好以下三款工具：

  1. AI 生成工具：開啟支援圖片生成功能的Google Gemini App或網頁版。
  2. 去背神器：使用線上去背網站，例如remove.bg
  3. 貼圖打包工具：在App StoreGoogle Play下載WTSicK。

第二步：複製AI指令，生成貼圖

這是最關鍵的一步！直接複製以下指令，貼到Gemini等AI工具中，並上傳您想做成貼圖的參考照片（寵物或人像），AI 就會為您生成設計圖。

【寵物版 AI 指令】

核心任務

請扮演一位專業的貼圖設計師。參考我上傳的（寵物）照片，為牠設計一組共12張、風格統一的 WhatsApp貼圖。

視覺風格與設計規範

  • 真實感：絕對禁止卡通化或漫畫風格。必須 100% 保留（寵物）的原始樣貌、毛色、斑紋及所有獨特特徵，呈現真實感。
  • 整體氛圍：風格需生動活潑，色彩鮮明飽滿，凸顯（寵物）的可愛之處。
  • 背景：極度重要！ 所有貼圖的背景必須是純白色，畫面乾淨，以便我後續進行去背處理。
  • 文字設計：
    • 字體：請選用可愛、清晰的手寫風格字體。
    • 語言：必須使用繁體中文，並可搭配生動的廣東話口語。

貼圖主題與文字內容（共12款）

請為貓貓設計12個不重複的動作與表情，風格需風趣、幽默、搞笑或帶點嘲諷。每一款貼圖都需要搭配符合情境的文字。

最終成品要求

請將完成的12組「貼圖 + 對應文字」完整設計，整齊地排列在「同一張」高解析度的圖片中，確保細節清晰，適合數位應用。

【人像版 AI 指令】

核心任務

請參考我上傳的人像照片，設計一組共12張風格高度一致的專屬 WhatsApp 貼圖。最重要的是，必須清晰保留人物的五官特徵與辨識度。

貼圖內容要求

每一張貼圖都需要具備以下三點：

  1. 豐富表情：捕捉明確的情緒，例如開心、驚訝、無奈、生氣、疑問等。
  2. 生動動作：設計與情緒搭配的自然動作或姿勢。
  3. 情境文字：加入常用、口語化的繁體中文或廣東話詞句。

整體風格與設計規範

  • 藝術風格：採用簡潔、乾淨的線條，搭配柔和且具設計感的色彩。
  • 人物比例：所有貼圖中的人物身體比例必須保持一致。
  • 字體：情境文字請使用可愛、易讀的手寫字體。
  • 背景：一律使用純白色背景，方便後續去背處理。

最終成品要求

請將完成的12張貼圖，整齊地排列在「同一張」高解析度的圖片中，確保圖片細節清晰，適合在數位裝置上瀏覽和應用。

第三步：去背與製作WhatsApp Sticker

  1. 儲存與裁切：儲存由AI生成的圖片，並將12款貼圖分別裁切成獨立圖檔。
  2. 批量去背：打開去背網站，上傳剛才裁切好的圖片，網站會自動去除純白背景，下載透明背景的圖檔。
  3. 匯入WhatsApp：打開WTSicK應用程式，建立新的貼圖包，並將所有去背完成的圖片匯入，即可一鍵新增至WhatsApp使用。

 

同場加映：WhatsApp翻譯新功能！直接翻譯轉換零手動 支援英/日/韓/簡體21種語言

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