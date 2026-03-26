WhatsApp翻譯新功能！直接翻譯轉換零手動 支援英/日/韓/簡體21種語言

在全球化的今天，使用WhatsApp與不同國家的朋友或生意夥伴溝通已是常態，但語言不通往往成為最大的障礙。好消息是，根據外國網站最新消息，WhatsApp正在測試一項突破性的「自動翻譯」新功能，預計將支援包括繁簡中文、英、日、韓語在內的21種語言，讓跨語言溝通變得前所未有的簡單。

WhatsApp 最新測試版本 突破現有手動翻譯界限

WhatsApp的翻譯功能在未來將會大大提昇。

目前，WhatsApp用戶如果想翻譯一條外語訊息，必須長按該訊息，然後在彈出的選單中點擊「翻譯」。這個過程雖然實用，但當對話訊息頻繁時，逐條點擊翻譯不僅操作繁瑣，更會打斷流暢的溝通節奏，體驗並不理想。

為了徹底解決這個麻煩，據外國試機網站透露，WhatsApp正在iOS 26.11.10.70 Beta 測試版本中開發全新的「自動翻譯」功能。未來，用戶只需在指定聊天室的資訊頁面中，預先設定好「來源語言」和您希望翻譯成的「目標語言」。完成設定後，該聊天室內所有接收到的外語訊息，都會即時、自動地被翻譯成您設定的語言，無需再進行任何手動操作，大幅提升溝通效率。

離線全自動翻譯 本機處理保障隱私

更令人安心的是這項新功能的隱私保護機制。自動翻譯將完全依賴裝置本身的系統API 進行處理。代表用戶的對話內容無需上傳到任何雲端伺服器或第三方平台，從而確保了點對點加密的完整性，杜絕資料外洩的風險。

不過，這種設定亦會帶來限制。基於翻譯功能源自手機本體，用家手機的系統版本若較舊，可能無法下載所需的最新版本語言包，影響WhatsApp 翻譯功能的運作。

支援21種語言 彈性查看原文

根據目前資訊，新功能預計首階段將支援多達21種主流語言，包括：

中文（繁體、簡體）

英語（英國、美國）

日語

韓語

阿拉伯語

德語

法語

西班牙語

俄語

泰語

越南語等

如果用戶在翻譯後想核對原文，只需長按訊息，便可輕鬆選擇查看原始訊息或暫時移除翻譯，設計非常彈性。

目前，這項功能仍在開發和優化階段，預計在測試完成後，會逐步向全球用戶開放，但具體日期未有公佈。