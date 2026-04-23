WhatsApp驚爆安全漏洞！Android用戶突被加入群組 唔撳Link都中招？ 即睇3招防駭客入侵

WhatsApp驚爆安全漏洞！Google旗下資訊安全研究團隊早前公開指出WhatsApp Android版出現安全漏洞，駭客可乘機將Android用戶加入群組，用戶即使不按任何連結，都會收到並儲存傳送而來的惡意檔案！Android用戶即睇3招教學，防止成為駭客目標，詳情即看下文！

駭客乘WhatsApp Android版漏洞發攻擊 受害用戶可全不知情

Google旗下資訊安全研究團隊Project Zero早前爆出驚人消息，公開指出WhatsApp Android版本出現安全漏洞！據指，駭客利用Android用戶在WhatsApp的「自動下載」設定，發動名為「零互動式攻擊（0-click attack）」，將木馬程式或惡意檔案無聲無息地傳送到受害用戶的手機內，用戶即使不按任何連結都有機會中招！

駭客要發動「零互動式攻擊」需滿足特定條件。駭客先要建立1個WhatsApp群組，除了受害用戶，還會在受害用戶的通訊錄中選擇1位聯絡人加入。之後，受害用戶通訊錄內的聯絡人會被設定成「群組管理員」，這樣即能滿足駭客所需的發動攻擊條件。駭客會在群組內傳送惡意檔案，如Android用戶在WhatsApp已設定為「自動下載」相片；影片或文件，惡意檔案在受害用戶不察覺、不點擊全何連結下直接儲存在Android系統的MediaStore。

Android用家更改3大設定 防駭客入侵

駭客發動「零互動式攻擊」，主要為利用Android用戶在WhatsApp的「自動下載」設定。因此，Android用戶可檢查3大設定，以防成為駭客目標。

1. 關閉WhatsApp「自動下載」

在WhatsApp中前往「設定」，再到「儲存空間及數據」，將在使用行動數據或Wi-Fi時會自動下載相片、音訊、影片及文件全部剔走。然後再在「設定」中點選「對話」，關閉「儲存至相機膠卷」。

2. 限制被加入群組的權限

在WhatsApp中前往「設定」，今次選取「私隱」，然後進入「群組」，在「誰可將我新增至群組」一欄，確認是點選「我的聯絡人」而非「所有人」，此舉可防止陌生人直接將你加入群組。

3. 確認WhatsApp程式為最新版本

前往Google Play商店，確認目前使用的WhatsApp程式為最新版本。

文：TF

資料及圖片來源： projectzero