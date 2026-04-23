Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

WhatsApp驚爆安全漏洞！Android用戶突被加入群組 唔撳Link都中招？ 即睇3招防駭客入侵

生活百科
更新時間：13:26 2026-04-23 HKT
發佈時間：13:26 2026-04-23 HKT

WhatsApp驚爆安全漏洞！Google旗下資訊安全研究團隊早前公開指出WhatsApp Android版出現安全漏洞，駭客可乘機將Android用戶加入群組，用戶即使不按任何連結，都會收到並儲存傳送而來的惡意檔案！Android用戶即睇3招教學，防止成為駭客目標，詳情即看下文！

駭客乘WhatsApp Android版漏洞發攻擊 受害用戶可全不知情

Google旗下資訊安全研究團隊Project Zero早前爆出驚人消息，公開指出WhatsApp Android版本出現安全漏洞！據指，駭客利用Android用戶在WhatsApp的「自動下載」設定，發動名為「零互動式攻擊（0-click attack）」，將木馬程式或惡意檔案無聲無息地傳送到受害用戶的手機內，用戶即使不按任何連結都有機會中招！

駭客要發動「零互動式攻擊」需滿足特定條件。駭客先要建立1個WhatsApp群組，除了受害用戶，還會在受害用戶的通訊錄中選擇1位聯絡人加入。之後，受害用戶通訊錄內的聯絡人會被設定成「群組管理員」，這樣即能滿足駭客所需的發動攻擊條件。駭客會在群組內傳送惡意檔案，如Android用戶在WhatsApp已設定為「自動下載」相片；影片或文件，惡意檔案在受害用戶不察覺、不點擊全何連結下直接儲存在Android系統的MediaStore。

Android用家更改3大設定 防駭客入侵

駭客發動「零互動式攻擊」，主要為利用Android用戶在WhatsApp的「自動下載」設定。因此，Android用戶可檢查3大設定，以防成為駭客目標。

1. 關閉WhatsApp「自動下載」

在WhatsApp中前往「設定」，再到「儲存空間及數據」，將在使用行動數據或Wi-Fi時會自動下載相片、音訊、影片及文件全部剔走。然後再在「設定」中點選「對話」，關閉「儲存至相機膠卷」。

2. 限制被加入群組的權限

在WhatsApp中前往「設定」，今次選取「私隱」，然後進入「群組」，在「誰可將我新增至群組」一欄，確認是點選「我的聯絡人」而非「所有人」，此舉可防止陌生人直接將你加入群組。

3. 確認WhatsApp程式為最新版本

前往Google Play商店，確認目前使用的WhatsApp程式為最新版本。

文：TF

資料及圖片來源： projectzero

延伸閱讀：醫管局推電子產假證明書/病假紙！4月24日起可於「HA Go」自行下載 即睇詳細教學

 

最Hit
施明喪禮丨李泳漢李泳豪送別亡母各行各路 哥哥稱「正當手段」拒弟婦入場 豪仔拭淚：唔講喇
施明喪禮丨李泳漢李泳豪送別亡母各行各路 哥哥稱「正當手段」拒弟婦入場 豪仔拭淚：唔講喇
影視圈
3小時前
香港周圍都係「無處可去老人」？長者坐麥記發呆被指「無聊麻木」 內地網民熱議：要在大陸就多活動了
香港周圍都係「無處可去老人」？長者坐麥記發呆被指「無聊麻木」 內地網民熱議：要在大陸就多活動了
生活百科
22小時前
00後慳妹800萬置業上車 不視供樓為壓力「感恩擁真正屬於自己空間」
00後慳妹800萬置業上車 不視供樓為壓力「感恩擁真正屬於自己空間」
樓市動向
8小時前
施明設靈丨妹夫鄧梓峰等藝人到場致哀 鍾志光爆靈堂內李家鼎三父子互動細節 鼎爺於場外手震食杯麵
03:05
施明設靈丨妹夫鄧梓峰等藝人到場致哀 鍾志光爆靈堂內李家鼎三父子互動細節 鼎爺於場外手震食杯麵
影視圈
18小時前
施明喪禮｜李家鼎哀傷送別前妻無法言語 兩子先後抵達獨欠李泳豪太太
施明喪禮｜李家鼎哀傷送別前妻無法言語 兩子先後抵達獨欠李泳豪太太
影視圈
4小時前
陳煒江美儀閃耀亞視群星聚會 TVB富貴女星出錢促成飯局 近日斥千萬入市啟德新樓
陳煒江美儀閃耀亞視群星聚會 TVB富貴女星出錢促成飯局 近日斥千萬入市啟德新樓
影視圈
2026-04-22 14:00 HKT
古天樂宣萱瘋狂CP粉激嬲郭羨妮 正面反擊：此post絕不刪 滕麗名鄭秀文佘詩曼「受害」？
古天樂宣萱瘋狂CP粉激嬲郭羨妮 正面反擊：此post絕不刪 滕麗名鄭秀文佘詩曼「受害」？
影視圈
5小時前
馬會主席廖長江（右二）及其太太（左一）獲「賽馬會社區七人欖球計劃」受惠者致謝。
馬會以欖球連繫社區
社會資訊
20小時前
傅聲38歲女兒近況曝光 靠實力闖國際樂壇 甄家平似足靚媽甄妮 身世之謎曾成焦點
傅聲38歲女兒近況曝光 靠實力闖國際樂壇 甄家平似足靚媽甄妮 身世之謎曾成焦點
影視圈
4小時前
上海地鐵｜穿漢服搭車被拒 女子吐槽：「我們是中國人又不是日本人」引熱議｜有片
00:31
上海地鐵｜穿漢服搭車被拒 女子吐槽：「我們是中國人又不是日本人」引熱議｜有片
即時中國
7小時前