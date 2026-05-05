百佳母親節快閃優惠！門市/網店全場88折 金鳳米/刀嘜油/灣仔碼頭折上折低至$8.8

百佳超級市場一直以貨品種類齊全、價格實惠而深受市民歡迎。為迎接即將到來的母親節，百佳特別推出一日限定的快閃折扣，讓您輕鬆為摯愛的媽媽準備驚喜，或為家居添置日常所需，以超值價格表達心意。當中精選了多款家居用品及新鮮食品，例如維達金裝4層衛生紙，折後平均只需$21.15一條，絕對是囤貨好時機。

百佳母親節快閃優惠！門市/網店一日限定全場88折

百佳母親節快閃優惠！門市/網店一日限定全場88折

金鳳米/刀嘜油/灣仔碼頭折上折低至$8.8

百佳「寵愛媽媽日」優惠只在5月9日一天限定，無論是親臨門市還是安坐家中網上購物，都能享受到難得的折扣。是次快閃優惠涵蓋多款精選食材及糧油雜貨，其中挪威急凍三文魚扒，折後價$31.7；灣仔碼頭青菜豬肉小雲吞，折後價$8.8；金鳳牌純正泰國頂級香米8公斤裝，折後價$110；刀嘜芥花籽油三支裝也僅售$58.9，是準備母親節大餐的優質之選。

除了美食，優惠同樣覆蓋多種生活必需品。維達金裝系列4層衛生紙，紙質柔韌，優惠期間購買兩條僅需$42.3。購買兩條更可獲贈維達Pro-X 3層特吸啜萬用廚紙2卷裝或4D立體壓花初櫻玫瑰袋裝面紙3包裝，性價比極高。另外，維他無糖茶飲系列、日清合味道大杯麵等均有折扣，滿足您家中零食櫃和飲品儲備的需求。

百佳母親節88折優惠

優惠日期： 2026年5月9日（星期六）

門市優惠： 於香港百佳、FUSION、TASTE、INTERNATIONAL門市單次購物滿$150，即享全單88折優惠。

PNS網購優惠： 購物滿$800，輸入優惠碼「MGET8」，即享全單92折。 購物滿$1,200，輸入優惠碼「MGET12」，即享全單88折。

條款及細則： 優惠不適用於百佳旗下的其他超市品牌及百佳快閃特賣場。 優惠不可與月月賞或其他優惠同時使用。 貨品/贈品數量有限，售/送完即止。



資料來源：香港百佳超級市場 PARKnSHOP Supermarket HK