佳宝超市8折優惠再臨！慶祝母親節一連8日全線掃平貨 蔬果/肉類海鮮/米油醬醋勁減

深受家庭主婦歡迎的佳宝食品超級市場，以親民的價格和遍佈各區的便利性見稱。繼4月底的優惠活動後，佳宝再次掀起價格戰，宣佈將於母親節期間推出全線8折的震撼優惠，涵蓋新鮮食品至糧油雜貨，讓孝順的子女們能以最實惠的價錢，為媽媽準備一頓豐富大餐！

佳宝食品超級市場母親節優惠 全場貨品低至8折

繼4月底的優惠活動後，佳宝再次掀起價格戰。

為慶祝母親節並向全港偉大的媽媽們致敬，佳宝食品超級市場推出了極具誠意的「母親節大『折』日」活動。從2026年5月5日至5月12日，一連八天，全線分店的所有商品，包括日常所需的新鮮蔬果、肉類海鮮，到儲糧必備的米油醬醋、罐頭雜貨，甚至是消暑解渴的飲品啤酒，通通享有8折優惠。無論是計劃炮製九大簋，還是簡單溫馨的家常便飯，這次優惠都提供了一個絕佳的機會，讓消費者能以更低成本辦妥一桌好菜。

在肉類區，可以挑選新鮮的豬骨或雞隻，用來煲一鍋滋補的老火湯，溫暖媽媽的心。蔬菜水果方面，不妨選購時令的菜心、西蘭花，為大餐增添纖維和維他命。此外，像是「金象牌」頂上茉莉香米、各種品牌的食油、醬油和「維達」紙巾等家庭必需品，亦是這次優惠中值得入手的重點，助您輕鬆以優惠價填滿家中儲物櫃。

優惠浪接浪 街坊熱議格價策略

是次母親節優惠僅與4月底的「壓軸獻禮」相隔短短5日，如此頻密的促銷活動，隨即在網上引發熱烈討論。有網民表示歡迎，認為能持續買到平價貨品是好事；但亦有消費者認為，部分貨品可能存在「先加價後打折」的情況，折扣後的價格與平時相差無幾。儘管意見不一，但大部分市民仍抱持「格價精明眼」的態度，建議購物前多作比較，確保能真正享受到折扣帶來的好處。無論如何，佳宝頻繁的優惠無疑為市場帶來了更多競爭和話題。

佳宝食品超級市場優惠