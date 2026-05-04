Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

佳宝超市8折優惠再臨！慶祝母親節一連8日全線掃平貨 蔬果/肉類海鮮/米油醬醋勁減

飲食
更新時間：12:53 2026-05-04 HKT
發佈時間：12:53 2026-05-04 HKT

深受家庭主婦歡迎的佳宝食品超級市場，以親民的價格和遍佈各區的便利性見稱。繼4月底的優惠活動後，佳宝再次掀起價格戰，宣佈將於母親節期間推出全線8折的震撼優惠，涵蓋新鮮食品至糧油雜貨，讓孝順的子女們能以最實惠的價錢，為媽媽準備一頓豐富大餐！

佳宝食品超級市場母親節優惠 全場貨品低至8折

繼4月底的優惠活動後，佳宝再次掀起價格戰。
繼4月底的優惠活動後，佳宝再次掀起價格戰。

為慶祝母親節並向全港偉大的媽媽們致敬，佳宝食品超級市場推出了極具誠意的「母親節大『折』日」活動。從2026年5月5日至5月12日，一連八天，全線分店的所有商品，包括日常所需的新鮮蔬果、肉類海鮮，到儲糧必備的米油醬醋、罐頭雜貨，甚至是消暑解渴的飲品啤酒，通通享有8折優惠。無論是計劃炮製九大簋，還是簡單溫馨的家常便飯，這次優惠都提供了一個絕佳的機會，讓消費者能以更低成本辦妥一桌好菜。

在肉類區，可以挑選新鮮的豬骨或雞隻，用來煲一鍋滋補的老火湯，溫暖媽媽的心。蔬菜水果方面，不妨選購時令的菜心、西蘭花，為大餐增添纖維和維他命。此外，像是「金象牌」頂上茉莉香米、各種品牌的食油、醬油和「維達」紙巾等家庭必需品，亦是這次優惠中值得入手的重點，助您輕鬆以優惠價填滿家中儲物櫃。

優惠浪接浪 街坊熱議格價策略

是次母親節優惠僅與4月底的「壓軸獻禮」相隔短短5日，如此頻密的促銷活動，隨即在網上引發熱烈討論。有網民表示歡迎，認為能持續買到平價貨品是好事；但亦有消費者認為，部分貨品可能存在「先加價後打折」的情況，折扣後的價格與平時相差無幾。儘管意見不一，但大部分市民仍抱持「格價精明眼」的態度，建議購物前多作比較，確保能真正享受到折扣帶來的好處。無論如何，佳宝頻繁的優惠無疑為市場帶來了更多競爭和話題。

 

佳宝食品超級市場優惠

  • 活動名稱： 母親節大「折」日

  • 優惠內容： 全線貨品8折

  • 優惠期限： 2026年5月5日 至 5月12日

  • 適用分店： 全線佳宝食品超級市場分店

  • 條款細則：

    • 優惠適用於店內所有商品。

    • 圖片只供參考，折扣以付款時自動扣除為準。

    • 貨品/贈品數量有限，售/換完即止。

    • 如有任何爭議，佳宝食品超級市場保留最終決定權。

 

同場加映：一粥麵半價優惠！鯪魚球肉丸粥/香茜魚粒粥等低至$18起 星期一至三都有得減

 

 

 

↓立即下載星島頭條App↓

↓立即下載星島頭條App↓

最Hit
灣仔酒店女子墮樓亡 砸中女途人受傷
00:55
灣仔酒店女子墮樓亡 砸中女途人受傷
突發
4小時前
星島獨家︱謝振中任新聞處處長 政府破天荒公開招聘 打破政務官執掌傳統 明日履新
01:18
星島獨家︱謝振中任新聞處處長 政府破天荒公開招聘 打破政務官執掌傳統 明日履新
政情
8小時前
港珠澳大橋私家車撼通關檢查亭翻側 夫婦被困車內 女乘客送院不治
00:52
港珠澳大橋私家車撼通關檢查亭翻側 夫婦被困車內 女乘客送院不治
突發
5小時前
服役16年 六合彩明換新攪珠機！網民崩潰：熱門號碼統計一夜歸零？專家學者揭更殘酷真相｜Juicy叮
服役16年 六合彩明換新攪珠機！網民崩潰：熱門號碼統計一夜歸零？專家學者揭更殘酷真相｜Juicy叮
時事熱話
4小時前
陳百祥夫婦豪宅宴客極盡奢華 別墅曝光外圍氣派不凡景致幽雅 叻哥飲到眼神迷濛不醉無歸
陳百祥夫婦豪宅宴客極盡奢華 別墅曝光外圍氣派不凡景致幽雅 叻哥飲到眼神迷濛不醉無歸
影視圈
17小時前
六合彩2.28億金多寶｜攪珠前一刻落注$20 電腦飛頭獎號碼斬件上 捧走4位數字獎金｜Juicy叮
六合彩2.28億金多寶｜攪珠前一刻落注$20 電腦飛頭獎號碼斬件上 捧走4位數字獎金｜Juicy叮
時事熱話
2026-05-03 11:23 HKT
假如今日有100萬 你會買甚麼？ 全職投資者余偉龍：美恐爆股災 留半倉現金買龍頭股｜百萬倉
全職投資者憂今年爆股災 仿傚巴菲特留半倉現金 等跌市買8隻股｜百萬倉
投資理財
8小時前
王菲前夫李亞鵬香港密會神秘女子？ 酒店親密牽手氣質女正面曝光 與二婚妻離婚僅半年
王菲前夫李亞鵬香港密會神秘女子？ 酒店親密牽手氣質女正面曝光 與二婚妻離婚僅半年
影視圈
5小時前
25+英皇群星演唱會｜張敬軒患急性內耳迷路炎 確定取消演出 首場表演後嚴重不適
01:24
25+英皇群星演唱會｜張敬軒患急性內耳迷路炎 確定取消演出 首場表演後嚴重不適
影視圈
2小時前
《正義女神》高成彬竟撞樣《愛回家》一角色？2年前離開劇組網民念念不忘：好掛住佢
《正義女神》高成彬竟撞樣《愛回家》一角色？2年前離開劇組網民念念不忘：好掛住佢
影視圈
19小時前