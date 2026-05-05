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大家樂母親節盆菜宴！4人餐驚喜價$598 歎齊盆菜、有米鴨、鮑魚、揚州炒飯

飲食
更新時間：12:38 2026-05-05 HKT
發佈時間：12:38 2026-05-05 HKT

連鎖快餐店「大家樂」全新推出「樂聚盆菜宴」優惠，讓大家無需等待節日，平日也能與家人輕鬆享受一頓體面又豐富的盛宴。這款盆菜宴以$598的親民價格，提供包括盆菜、有米鴨、罐裝鮑魚及炒飯在內的四人份量美食，性價比極高，為每個家庭帶來溫馨的團圓時刻。

大家樂母親節盆菜4人餐$598 歎齊盆菜、有米鴨、鮑魚、揚州炒飯

大家樂母親節盆菜4人餐$598 歎齊盆菜、有米鴨、鮑魚、揚州炒飯
大家樂母親節盆菜4人餐$598 歎齊盆菜、有米鴨、鮑魚、揚州炒飯

母親節必點！大家樂盆菜4人餐$598

今次盆菜宴的核心「樂聚盆菜」絕不馬虎，包含多達十二款精心挑選的用料，務求滿足一家大小的口味。當中亮點包括皮脆肉嫩、肉汁豐腴的「紅燒乳鴿」，以及外層順滑、包裹著滿滿海鮮內餡的「黃金福袋」。此外，酸甜開胃的「茄汁中蝦」選用鮮甜彈牙的中蝦，令人食指大動。盆菜中還有炆煮入味的花菇和豬手等傳統配料，每一口都充滿層次感。

除了盆菜，套餐更包含三款經典佳餚，讓整場盛宴更顯豪華。當中「雙喜鮑魚瑤柱有米鴨」是一道傳統手工菜，重約3磅，將鮑魚的鮮、瑤柱的香與鴨肉的嫩滑共冶一爐，配上吸收了所有精華的香糯米飯，口感豐富，滋味無窮。「蠔皇極品鮑魚」則選用特大六隻裝原罐鮑魚，以香濃的蠔皇汁燜煮，完美襯托出鮑魚的鮮甜，每一口都盡顯矜貴。最後配上飯粒分明、清爽不油膩的「揚州炒飯」，無論大人或小孩都必定喜愛。

大家樂「樂聚盆菜宴」優惠

  • 優惠價格： $598
  • 優惠詳情：
    • 樂聚盆菜（4位用，含12款用料）
    • 雙喜鮑魚瑤柱有米鴨（約3磅）
    • 蠔皇極品鮑魚（原罐特大6隻裝）
    • 揚州炒飯（約2磅）
  • 訂購方式： 詳情請參閱大家樂官方網站或親臨各大分店查詢。
  • 條款及細則： 優惠期及供應情況或因應分店而異，詳情請以官方公佈為準。

 

資料來源：大家樂 Café de Coral

 

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