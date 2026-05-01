五一黃金周料近百萬旅客攻港！10大熱門景點恐逼爆 山頂纜車料大排長龍 小紅書熱捧「機位」人逼人

內地五一黃金周正式展開，按照入境處的估算，預計一連五日假期將有約98萬內地旅客經各海、陸、空管制站進入香港，相信香港各區的人氣景點將會迎來大批人流。除了尖沙咀、旺角及銅鑼灣等熱門旺區，近年內地社交平台「小紅書」不時有旅遊博主推介來港旅遊必玩的體驗及「隱藏版」打卡位，吸引不少人特意前往排隊參加及「朝聖」，如有「落日飛車」之稱的觀光巴士、中環「世一」酒吧等，如果不想在假期期間「人逼人」，記得最好避開前往相關地區！

五一黃金周料近百萬旅客攻港！10大熱門景點恐逼爆？

1. 堅尼地城籃球場隱藏「機位」

位於堅尼地城港鐵站附近的科士街遊樂場內設有兩個籃球場，每日上午7時至晚上11時免費開放，而且鄰近堅尼地城港鐵站C出口，交通方便，近年更成為內地旅客的熱門打卡點。每到黃昏日落高峰期，籃球場就會出現人逼人、身貼身爭相舉機的情況，情景相當墟冚。不過，旅客及攝影發燒友的目標，並非在球場之內，而是圍欄鐵絲網外的西環街景風光。只需站在鐵絲網後，就可以拍出人來人往的城市街景，加上兩旁的住宅大廈夾縫中出現的海景，被不少網民形容具「電影感」。

2. 堅尼地城咖啡店人氣「招牌」

旅客們的目標為對面街角的人氣Cafe的招牌（Winstons Coffee@instagram）

除了堅尼地城籃球場，堅尼地城著名的石牆樹地標附近同樣成為遊客聚集的地方，全因區內一間咖啡店門外招牌印有「HONG KONG BE HAPPY」的字句，吸引不少網紅前來作為背景拍照打卡。

3. 旺角MOKO天橋「曼哈頓懸日」

旺角東MOKO旁邊的天橋上，除了能夠拍到車水馬龍的「曼哈頓懸日」日落景色，同時是不少香港電影取景之地。（8 8 出游@小紅書）

旺角東MOKO旁邊的天橋上，除了能夠拍到車水馬龍的「曼哈頓懸日」日落景色，同時是不少香港電影取景之地，吸引不少旅客網民特意到現場打卡留念。有小紅書網民更上載電影劇照對比圖片，發現由張國榮、舒淇等人主演的電影《色情男女》亦曾經在天橋上取景拍攝。

4. 香港大學站「曼哈頓懸日」

鐵香港大學站B1出口外的一段行人路。每逢黃昏時段，行人路上會聚集不少旅客及攝影愛好者（五條悟的小迷妹@小紅書）

除了旺角MOKO天橋，西環石塘咀同樣有一個能夠拍出「曼哈頓懸日」景色的熱門位置，說的就是港鐵香港大學站B1出口外的一段行人路。每逢黃昏時段，行人路上會聚集不少旅客及攝影愛好者，希望在有限時間內將車水馬龍的馬路及在大廈之間緩緩落下的夕陽同時攝進鏡頭，惟由於空間不多，建議本地人如非必要盡量避免前往。

5. 中環「世一」酒吧

位於中環半山的酒吧Bar Leone吸引不少海外遊客慕名前往朝聖，下午4時左右已開始出現排隊人龍（宁宁酱@小紅書）

位於中環半山的酒吧Bar Leone連續兩年登上「亞洲50最佳酒吧」榜首寶座，同時於去年舉辦的「世界50最佳酒吧」榜單中晉升為「世界第一」，名氣不容小覷，除了本地人，也有來自內地及外國遊客慕名前往朝聖，平日下午已開始出現排隊人龍，高峰期甚或會出超過百人輪候入座，更有人在小紅書上聲稱可以「代排/代取號」，預料長假期人流將會更多。

6. 東涌昂坪360纜車

去年五一黃金周長假期，昂坪360纜車站的售票處及登車處均大排長龍

東涌昂坪360纜車向來是熱門旅遊景點，去年五一黃金周長假期，昂坪360纜車站的售票處及登車處均大排長龍，有旅客形容排隊人數眾多，甚至看不見龍尾位置，有人則表示輪候超過1小時仍未看到「終點」，直呼「排到崩潰」！

7. 尖沙咀/中環「落日飛車」上車點

城巴近年開設4條觀光巴士行程，當中部分路線黃昏時段更可沿途欣賞日落美景，因此被封為港版「落日飛車」，隨即在內地社交平台爆紅，吸引不少旅客乘搭。最近，有內地旅客在小紅書發文，表示在尖沙咀天星碼頭排隊等候乘搭「落日飛車」，惟逾1小時後仍未能上車，直言「快等不下去」；有網民則表示在中環排隊上車需輪候超過2小時，場面墟冚！

8. 尖沙咀商場海景「網紅樓梯」

位於尖沙咀海旁商場的「網紅樓梯」坐擁開揚的維多利亞港景色，輕易就可以找到「寶藏機位」（來源：香港自遊樂在18區）

位於尖沙咀海旁商場的「網紅樓梯」坐擁開揚的維多利亞港景色，輕易就可以找到「寶藏機位」，拍出以無敵海景作為背景的打卡照，加上連接天星碼頭，拍完照可直接乘搭天星小輪，前往中環摩天輪等景點遊覽，如果不想人逼人，計劃外出行程可以避免前往該區。

9. 香港迪士尼樂園

黃金周前夕，有小紅書網民指出香港迪士尼樂園已經迎來大批旅客（來源：小紅書）

適逢五一黃金周及本地學校假期，相信不少家庭都會計劃前往主題公園。有小紅書網民指出，黃金周前夕樂園已經迎來大批旅客，入園通道、各個遊樂設施及表演場地均出現排隊人龍，相信踏入假期高峰人流將進一步增加。

10. 山頂纜車站/太平山頂

山頂纜車站及山頂凌霄閣於去年五一黃金周同樣人頭湧湧（資料圖片，示意圖）

山頂纜車站及山頂凌霄閣於去年五一黃金周同樣人頭湧湧，輪候乘搭纜車上下山的人龍在登車處外「打蛇餅」，不少旅客表示需要等候1至2小時才能登車；另有旅客會選擇乘搭巴士前往山頂凌霄閣，預計巴士站亦會出現人山人海的情況。

文：LW