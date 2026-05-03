逼爆港大站B1出口 攝影大軍排排企影一年僅兩次的畫面！？街坊疑惑：這也能成打卡點

近年，社交媒體興起令不少尋常街景搖身一變成為打卡熱點。最近，有網民於香港大學港鐵站B1出口外，目擊大批人群聚集，只為捕捉一年僅出現兩次的日落美景。這一被譽為「港版曼哈頓懸日」的奇景，旋即在網上引起廣泛討論。

港鐵港大站B1出口逼爆攝影大軍 只為拍一年僅兩次的畫面...？

日前，有數名網民在社交平台小紅書上發帖，表示經過港鐵香港大學站B1出口時，發現行人路上聚集了大量人群，他們一致地朝街道方向舉起專業相機及手機，場面蔚為奇觀，讓發帖的網民不禁驚呼「這都是在幹啥啊？我的老天奶！」。

每年僅兩天看到的「港版曼哈頓懸日」

有網民就留言解釋，指該處是近年新興的攝影打卡點，在每年特定的兩天，日落的軌跡會剛好與街道及天橋的中心線重疊，形成所謂的「懸日」。當陽光灑滿街道，並與穿梭的車輛構成一幅獨特畫面時，被網民形容為「落日飛車」，甚至媲美紐約的「曼哈頓懸日」。

網民憂造成滋擾：在這打卡人流量不得大死

對於這個攝影奇景，網民反應兩極。不少攝影愛好者表示理解，認為「拍日落很正常啊。喜歡記錄生活」，並讚賞這個景象「有落日的時候還挺好看的」，形容這是「曼哈頓懸日的感覺」。有網民更感性地表示「每個人對美好事物的感知能力不同，有的人就是喜歡記錄那瞬間的美好，也願意花時間等待。」

然而，許多附近居民及港大學生卻對此現象感到不解甚至困擾。有自稱是舊生的網民直言「無語了，我讀書的時候天天看」，亦有人認為景色普通，「沒有多好看不知道有什麼必要去這樣排隊拍」。更嚴重的問題是，過多的人潮對社區造成滋擾，有留言指出「在這打卡人流量不得大死」，甚至有街坊不滿地表示，人群擠滿了行人道，有時需要走出馬路才能通過，構成安全隱憂。

資料來源：奇幻漂流（带娃中）、不清醒小猪＠小紅書