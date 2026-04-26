內地「暴走團」殺入將軍澳？公園大播音樂落力揈 網民狠批擾民：極度自戀自私

「暴走團」殺入將軍澳？近年，在公眾地方進行的集體健身活動愈發普遍，惟不論在內地抑或香港，均時有因聲浪問題而引發爭議。日前，有網民於社交平台分享影片，指一群中年婦女在將軍澳一個公園內，於晚間大聲播放音樂進行團體操，直斥其行為「實在破壞生活寧靜擾民」，引起網民熱烈討論。

「暴走團」殺入將軍澳唐明公園 大媽播歌整齊跳「佳操」

近日有網民在社交平台上載影片，影片中一群穿著統一制服的年長婦女，跟隨節奏強勁的華語歌曲，整齊劃一地進行「佳操」。事主憤慨地寫道：「不能接受你們這樣行為！實在破壞生活寧靜擾民，你們已經在國內令好多中國人都反感，為何到香港的都是這樣行為真的犯眾憎！你們這樣做法是自私行為！」

據影片內容，該群體被標註為「將軍澳唐明公園佳操隊」。「佳操」一名源自內地的「佳木斯有氧健身操」，因其簡單易學又號稱有多項強身健體作用，在內地中老年群體中非常流行。這種參與者眾多、服裝統一，並會使用擴音器播放音樂的集體步操活動，在內地常被形容為「暴走團」。近年因規模龐大、聲浪過大及佔用公共空間，在內地亦引起不少爭議，被內地網民形容為繼廣場舞後「最令人困擾的健身方式」。

網民狠批：適當場合做適當嘅嘢

事件觸發網民激烈迴響，大部分留言均持負面態度。有網民認為此舉令「香港真係越嚟越似大陸，冇晒獨特」，並指出「呢班大媽跳舞既位其實係進出公園既行人路，真係好X阻街」。不少人批評活動參與者的心態，形容是「私底下極度自戀、自私同無自知之明，先可以長期喺公眾場合喺度丟人現眼」。

有不少網民認為，據香港法例，在公眾地方未經申請使用揚聲器或已屬違法，而晚上11時後的噪音更是受到《噪音管制條例》規管。亦有網民分享自身經驗，表示曾因類似的「廣場舞」噪音問題報警求助。

另一方面，有留言認為「個公園咁大，播下歌做吓運動有乜問題？」，但隨即遭到大量反駁，指「要去公園係聽鳥聲風聲唔係大媽聲」，並強調香港人習慣租用室內場地進行團體練習，在公眾地方製造滋擾是「缺德」行為，要求「適當場合做適當嘅嘢」。網民的意見普遍認為，個人或團體進行康樂活動的自由，不應凌駕於公眾享受寧靜環境的權利之上，「香港人跳舞習慣會租用舞蹈室，體育館的舞蹈室一點也不貴，最重要不會影響人，相反在街上大放音樂造成滋擾就很缺德」。



資料來源：Threads