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7-Eleven快閃優惠！7-11便利店一連四日全單8折 指定分店購物滿額即享

生活百科
更新時間：12:56 2026-04-30 HKT
發佈時間：12:56 2026-04-30 HKT

7-Eleven便利店以遍佈全港的網絡和24小時營業模式，成為無數香港人生活中不可或缺的一部分。從即日起一連四天，只要於指定7-11分店消費滿指定金額，即可享受高達8折優惠，無論是想添購日常用品，還是購買零食獎勵自己，這都是一個不容錯過的黃金時機。

7-Eleven一連四日8折優惠 指定7-11便利店購物滿額即享

7-Eleven一連四日8折優惠 指定7-11便利店購物滿額即享
7-Eleven一連四日8折優惠 指定7-11便利店購物滿額即享

7-11便利店／7仔App到店自取8折優惠

即日起至5月3日，7-Eleven便利店推出一連四日的快閃優惠。顧客只需在指定的7-Eleven分店，或是透過「7仔App」的「到店自取」服務，單次購物滿$100，整筆消費便能立刻享有8折優惠。

對於上班族而言，這也是一個絕佳的時機，可以購入多款方便快捷的飯盒、三文治或沙律，輕鬆解決午餐煩惱。此外，7-Eleven店內的零食和飲品種類繁多，從日韓進口的話題新品到經典的本地口味，應有盡有，正好可以趁著優惠，與家人朋友分享，或是在週末的電影之夜盡情享受。

7-Eleven便利店快閃8折優惠

  • 優惠期限： 2026年4月30日早上7時至5月3日。
  • 優惠內容： 於指定7-Eleven分店或使用「7仔App」之「到店自取」服務，單一發票購物滿$100或以上，即享全單8折優惠。
  • 指定分店：>>按此<< 
  • 條款及細則：
    • 優惠不適用於購買7仔預購貨品、yuu獎賞預訂貨品、報紙、雜誌、香煙、奶粉、尿片、旅行箱、印花換購品、現金券、禮券、網上遊戲卡、儲值卡、八達通產品、門票、郵票及塑膠購物袋收費等。
    • 貨品數量有限，售完即止。
    • 此優惠不可與其他推廣活動同時使用。
    • 如有任何爭議，7-Eleven將保留最終決定權。

 

資料來源：7-Eleven Hong Kong

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