港島香格里拉Café TOO自助餐快閃特價！限定優惠碼勁減$100 低至$402歎流浮山海鮮盛宴

座落於金鐘核心地段的港島香格里拉大酒店，其下的Café TOO咖啡廳向來是城中饕客品嚐星級自助餐的首選之一，以其豐盛的國際美食和優雅舒適的環境而備受讚譽。最近，餐廳推出限時快閃優惠，讓食客能以震撼優惠價，沉浸於全新「流浮山漁鄉珍饈盛宴」的懷舊滋味中。當中自助午餐使用優惠碼後，每位僅需$402起，絕對是不容錯過的嘗鮮機會！

港島香格里拉 Café TOO自助餐優惠 體驗流浮山漁鄉風味

港島香格里拉 Café TOO自助餐優惠

Café TOO的廚師團隊匠心獨運，將香港本地的漁港風味——流浮山的馳名地道海鮮，昇華為一場奢華的味覺盛宴。這次「流浮山漁鄉珍饈盛宴」主題，不僅僅是提供海鮮，更是對本土飲食文化的致敬。食客可以期待一系列以新鮮捕獲的海產炮製的佳餚，加上各式精心烹調的環球美饌，為您的味蕾帶來多層次的感官衝擊。

午市快閃激減：$402起歎星級酒店海鮮自助午餐

想在繁忙的午間享受一頓豐盛的海鮮饗宴？這次的快閃優惠絕對能滿足您的願望。現時透過指定網站預訂Café TOO的自助午餐，即可享85折優惠，平日折後價為$502。最吸引人的是，結帳時輸入無門檻優惠碼「GWBUFFET」，可即時再減$100，換言之，星期一至五的自助午餐最終只需$402/位。即使是週末或公眾假期，折後也僅需$497/位，便能在2.5至3小時的用餐時間內，盡情品嚐琳瑯滿目的海鮮及國際美食，性價比極高。

晚市盛宴升級：3.5小時任食流浮山主題晚餐

若想體驗更完整的「流浮山漁鄉珍饈盛宴」，自助晚餐無疑是最佳選擇。晚市的菜式選擇更為豐富，用餐時間長達3.5小時，讓您有充裕的時間細味每一道菜。同樣地，經指定網站預訂並輸入優惠碼「GWBUFFET」後，星期一至四的自助晚餐價格為$706/位；而氣氛最熱鬧的星期五至日及公眾假期，亦只需$754/位。以七百多元的價錢，便能於五星級酒店享受一場充滿香港地道情懷的豐盛海鮮晚餐，絕對是物超所值。