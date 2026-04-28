港人超市/酒樓遇職員竟「聽唔明廣東話」 質疑服務業請人準則 網民嘆：真係唔好就佢哋

隨著近年愈來化多行業面對前線崗位「請人難」的困境，政府推出「補充勞工優化計劃」及推出行業輸入勞工計劃，期望藉此補充暫時短缺的人手。不過，本地服務及零售業主要以廣東話為溝通語言，最近有港人目擊超市職員無法以廣東話與顧客溝通，對此大為震驚，質疑：「依家服務業請人準則係唔使講廣東話？」同時引起不少網民分享類似經歷，如到酒樓飲茶時遇到不諳廣東話的侍應，「用廣東話同佢講野（嘢），佢直頭聽唔明」，認為本地服務業的語言環境有改變趨勢，即看下文了解詳情。

港人遇服務業前線不諳廣東話 震驚質疑：依家請人準則係唔使講廣東話？

港人遇服務業前線不諳廣東話 震驚質疑：依家請人準則係唔使講廣東話？（來源：《老表你好嘢》劇照）

近日，九龍灣麗晶花園稱引入約30名外勞保安，並由即日起陸續就職，引起社會對輸入外勞的討論。有網民在社交平台發文，稱日前在沙田區一間專營生活雜貨的中型超市排隊付款時，目睹1名收銀員全程以普通話與一對香港夫婦溝通。起初他不以為意，但後來發現該對夫婦正以廣東話查詢優惠券的使用方法，惟職員仍然只以普通話作回應，導致該名女士近乎崩潰表示：「我真係聽唔明你講咩。」

事主續稱，當時甚至沒有其他懂得廣東話的職員上前協助，最終該名職員續以普通話解說，並直接動手操作手機兌換優惠券。是次經歷讓事主大感震驚，坦言「唔知呢樣嘢係咪恆常化咗」，又質疑：「依家服務業請人準則係唔使講廣東話？」

官方沒明文規定外勞必須具備廣東話能力 網民嘆：真係唔好就佢哋

有網民則表示在酒樓遇到聽不懂廣東話的侍應，「酒樓都係啦，女侍應講普通話，用廣東話同佢講野，佢直頭聽唔明，要我哋用返普通話同佢講」（來源：《愛回家》劇照）

帖文一出，隨即引來大量網民分享類似遭遇，有網民表示曾在同一分店遇到相同問題，「我問佢件貨擺喺邊佢聽唔明」；另一位網民則表示在酒樓遇到不諳廣東話的侍應，「酒樓都係啦，女侍應講普通話，用廣東話同佢講野（嘢），佢直頭聽唔明，要我哋用返普通話同佢講」。

不少網民對此現象表達強烈不滿，認為本地消費者不應妥協，直言：「真係唔好慣、唔好就佢哋」，強調「香港服務業本來就係要講廣東話／英文」。更有網民表示會以行動回應：「唔識廣東話，一律不幫襯」，並認為僱主招聘時應該要求應徵者需具備廣東話溝通能力。

在現行政策下，官方未有規定外勞必須具備廣東話能力，僱主招聘時可以根據職位需求（如保安、零售、餐飲）自行決定是否要求應聘者具備廣東話溝通能力。以麗晶花園引入外勞保安員為例，業主立案法團強調保安員來自江門、新會、陽江等珠三角地區，全部能熟練使用廣東話溝通。

來源：Threads

文：LW