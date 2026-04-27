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餐廳遞手扮睇唔到？港人控訴侍應「選擇性失明」網民列各式「舉手」奇招 感嘆1發明完美解決

生活百科
更新時間：14:45 2026-04-27 HKT
發佈時間：14:45 2026-04-27 HKT

本港飲食業服務態度一直備受討論，近日有港人在社交平台上發文，控訴餐廳侍應「選擇性失明」，即使遞手示意兼講「唔該」，也會被對方忽略「扮睇唔到」，引起大批網民共鳴。帖文隨即掀起熱烈討論，不少網民列出各式「舉手」奇招；也有網民感嘆1發明可完美解決，即看下文了解詳情！

餐廳遞手扮睇唔到？港人控訴侍應「選擇性失明」

近日，有港人在Facebook群組「香港茶餐廳及美食關注組」中發文，控訴餐廳侍應「選擇性失明」。他表示明明與侍應面對面，但當他遞手示意兼「講埋唔該」時，對方仍然當自己透明「扮睇唔到」，「唔知點解好多時向侍應遞手示意同時講埋唔該，明明面對面都睇唔到自已。」

帖文引起大批網民共鳴，不少人都有同樣經歷，「啱啱先經歷完，個侍應直情望住我之後轉咗去另一邊」、「我試過舉手叫人同我落單，一直冇人理我，咁我就直接走人。」有曾任職餐飲業的網民現身，表示「做過呢行應該明白，可能自己手頭上已有幾樣嘢跟緊煩緊，所以暫時睇到當睇唔到」；但也有人反駁指，「我都做過呢行，如果真係唔得閒都會應咗個客先，叫其他同事過去幫手。」

網民列各式「舉手」奇招 感嘆1發明完美解決

面對餐廳侍應「選擇性失明」，網民也研發出各式「舉手」奇招！有網民使用道具輔助，「淨係舉高手因為不起眼可能睇你唔到！嗱起塊餐牌+舉高手，扮睇唔到嘅幾會少好多！」、「我試過要著住手機個電筒，好似演唱會揮手佢就會見到。」也有網民使用「死纏爛打法」，「服務員扮曬嘢詐睇唔到，有次咬住佢唔放，一直追住佢入到廚房」、「我會舉手，舉到有人理我為止。」其中，不少網民感嘆以手機QR Code落單是最佳解決方法，「所以自己電子落單最好」、「所以QR Code落單係勁正，有時搵人落單都一肚火，伙記扮見唔到你個下真係跳掣。」

圖片及資料來源：Facebook@香港茶餐廳及美食關注組

文：Y

延伸閱讀：陪老友記飲茶慘變「體能訓練」? 網民呻招呼長者用餐2大難題 由坐位到落單都有意見 最後一招解決

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