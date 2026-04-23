陪老友記飲茶慘變「體能訓練」? 網民呻招呼長者用餐2大難題 由坐位到落單都有意見 最後一招解決

與長者相處是一門高深的學問，尤其在日常溝通上，需要加倍耐性與體諒。近日，有好心人在社交平台分享，自己陪同鄰居長者飲茶的經歷，當中因座位安排與點餐方式的分歧，引發連串「麻煩事」，事主不禁大嘆「要招呼長者都是一件唔容易的事」，其充滿智慧的應對方式卻引來大批網民讚賞。

與長者飲茶挑戰多？好心人分享「教科書級」應對

日前，有網民在社交平台群組「職人吹水」上分享個人經歷，詳細描述了與三位鄰居長者一同「飲茶」時遇到的兩大挑戰。事主坦言，過程雖然需要不斷忍耐，但亦有溫馨的時刻，事件在網上引起熱烈討論，不少人對事主的愛心和耐性表示佩服。事主在文中詳細敘述了當日的2大難題，展現了與長者溝通所需要的無限耐心。

難題一：座位的「遠近之爭」

當日一行四人選擇了六人枱，長者們因「要擺野」及感覺「廹」而反對坐得太近。事主當時提醒「到時食野同斟水會好遠」，但長者們堅持己見，事主便不再爭論。當點心和茶水陸續上枱後，預想的困難發生了，長者們「冇辦法夾到」食物。

事主形容，自己只能「不停企起身斟茶遞水，跟住點心又要傳來傳去」，將飲茶變成一場「體能訓練」，透過實際情況讓他們親身感受。事主表示：「道理都唔通」，既然自己輩份最後生，那麼服務大家亦是理所當然。

難題二：點餐「針鋒相對」

席間，有長者抱怨「成日食差唔多嘅野」，希望嘗試新菜式，但其他人又擔心「單叫，會貴好多」。事主認為「日日飲茶要食孖寶其實一定會重複」，便隨即提議下次可以「4個人分4張單」，各自點選心儀的食物，卻有長者立即反對，更揚言「分開叫」，他便不會出席，讓一個簡單的提議陷入僵局。

事主總結這次經歷時寫道：「有時候對住長者，有理說不清，可以承受嘅後果，就由得佢發生，等佢哋從中學習。」

網民感慨：佩服你

帖文發布後，事主的經歷和應對方式引起了廣泛共鳴。許多網民都讚揚事主的耐性和愛心，有人表示：「最佩服你有耐性對長者，又很有愛心！」另一位網民則分享類似感受：「老人家年紀越大脾氣係會差啲，同埋越嚟越小朋友，鍾意扭計」。

亦有留言者認為事主不必如此勉強自己，「何必為難自己，人生苦短，啱傾才相聚，別勉強」。不過，更多人對事主的付出表示肯定，認為他非常難得。

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