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香港周圍都係「無處可去老人」？長者坐麥記發呆被指「無聊麻木」 內地網民熱議：要在大陸就多活動了

生活百科
更新時間：16:16 2026-04-22 HKT
發佈時間：16:16 2026-04-22 HKT

香港長者的生活狀態，近日成為內地網絡熱話。有網民在社交平台小紅書上發文，指留意到香港各處商場及連鎖快餐店，聚集了許多看似「無處可去」的老人。他們或發呆、或獨自玩手機，這種「無聊麻木」的生活景象，引發了社會對長者精神生活及安老問題的廣泛討論。

內地網民慨嘆商場多香港長者「發呆」： 很無聊的人生

香港長者的生活狀態，近日成為內地網絡熱話。（資料圖片）
香港長者的生活狀態，近日成為內地網絡熱話。（資料圖片）

有網民在小紅書上發文，表示在香港商場辦公時，留意到周圍「隨處可見年邁的老人」。這些長者大多長時間逗留在Starbucks（星巴克）、麥當勞等連鎖店內，「也不消費，就坐著玩手機，或者聊天，甚至發呆」。事主形容，這種生活狀態令人感到「很可怕」，並將這些長者比喻為「一顆被社會拋棄的舊螺絲」，「很無聊的人生、很麻木的精神狀態」。

該網民又指，自己問過香港的同事，反映此舉是為了「嘆冷氣」以應對家中悶熱狹小的環境，「很普遍」。她強調自己並非帶有批判眼光，而是單純地感嘆這種現象，並反思道：「我自己會恐懼變成這樣，而我們的社會是不是能做些什麼？可以讓不同的人都能過得精彩點？」。

網民比較兩岸退休生活 反問「這不是很愜意嗎」

該貼文迅速引起大量網友的討論。不少留言將香港與內地的養老環境比較，有網民指出：「他們要在大陸就能去公園了，那活動可太多了」。不過，隨即有香港網民反駁，指香港公園雖多，但炎熱天氣使附有冷氣的商場成為更受歡迎的選擇。

討論中亦有許多人提出建議，認為有退休金的香港長者可考慮到大灣區城市如中山、肇慶等租屋養老，因當地生活成本較低，且「社區通常有老年人活動中心，不會這麼孤單」，又或「可以回大陸養老種菜養雞養鴨，香港真的太小太多限制了」。亦有網民認為，這解釋了為甚麼「很多香港老人來深圳玩，吃喝玩樂」。

另一方面，也有人對這種「發呆」生活表示理解，甚至認為「這不是很愜意的生活嗎」、「可以選擇發呆的，感覺還好吧。在新加坡看到很多老態龍鐘還在打拼的老人，當時震驚300次」。有網民
則感嘆「誰老了都一樣」，認為這是在資源有限下的一種生活選擇。


資料來源：小紅書

 

 

 

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