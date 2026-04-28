大棋盤︱麗晶花園外勞保安「整頓物管界」？性價比勝本地人 勢衝擊基層就業最後防線

近年本港勞動力不足，政府放寬輸入外勞，九龍灣麗晶花園近日聘請大批外勞保安員，引起居民強烈反應，但法團則形容來自珠三角的外勞廣東話流利、年輕反應好，呼籲「放下成見」先觀察表現。本地物管公司服務長期存在良莠不齊現象，薪酬低、請人難，陷入惡性循環，外勞某程度上提供了「性價比」的出路，長遠對本地基層就業難免有所衝擊，但亦是市場的必然調節過程。

外勞保安成「性價比」出路

麗晶花園是本港老牌居屋，業主立案法團近年才成立。有居民向筆者透露，其實問題已累積一段時間，保安員反映本身薪酬不高，惟物管公司早前要求保安員續約時進一步減薪及加工時，令人手流失更嚴重；加上本地難以請人，相信因此向外勞埋手，「計埋提供（外勞）住宿條數，可能有得賺」。

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月入中位數不夠1.5萬元 難吸引本地人

因應人口老齡化等因素，近年本港勞動力短缺，政府年前推出「補充勞工優化計劃」，在保障本地工優先就業情況下，允許不同行業輸入外勞，例如保安員、清潔、侍應、洗碗員等基層工種。當中物業管理員/保安員學歷只需小六，每月工資中位數只得14700元，對本地人肯定欠缺吸引力。

物監局前主席謝偉銓指，物管行業請人面對諸多困難，一些管理費較貴的私樓，物管人員薪酬較高；但若是平民化的屋苑，外判物管服務仍存在投標「價低者得」，低成本自然會壓低員工薪酬，加上工作性質沉悶，導致年輕人不願入行，但這薪酬水平對內地人而言仍有吸引力，聘請外勞便成為出路。他指業界近年嘗試投放資源在科技，以提升服務，但對業主而言，「始終要有個人企喺度先安心」，不能大幅取代人手，變相把成本拉高。

立法會議員楊永杰指，法團有權決定物管公司聘請安排，若業主對外勞保安有強烈意見，絕對有權透過業主大會反映，甚至要求按程序解聘。他說以現時市場薪酬水平，較年長的基層本地保安員，相信仍有機會聘請到，但若要求年輕力壯、反應快，確實困難。他坦言近年開放外勞工種，多個基層為主的行業已受衝擊，市民就業壓力越來越大。

自由黨李鎮強則指，傳統中小型物管公司人手短缺，難維持質素；負荷較大的工作如巡樓、排解糾紛等，老年人又未必處理得來，聘請外勞實際上是無可避免。他認為最重要是合法持牌、能與居民溝通、工作態度好，個別針對外勞的攻擊有欠公允。

林振昇：保安員是中高齡人士「最後搵工機會」

今次麗晶花園法團在網上公開外勞保安培訓，甚為少見，並多番解釋人手流失嚴重，本地人工作也不一定好，反而近期清潔工外勞到任後，工作態度和水準有改善。不過有留言者質疑外勞可能「手腳唔乾淨」、居民要「加多把鎖」云云，有政界中人認為，外勞操守不會特別差，僱主亦有監管，反而認為這種情緒源於本港失業率稍高、不滿搶飯碗有關。

勞聯林振昇認為勞工處要多加把關，擔心大型屋苑引入大批外勞保安，會影響本地基層就業，尤其保安員是不少中高齡工友「最後搵工機會」，「就算失業，即刻去考保安牌，起碼都有份工」。有區議員則指，業主普遍對屋苑事務欠關注，站在法團角度，有時為了避嫌寧願慳得就慳，找最有「性價比」的服務。

周星馳主演的經典港產片《回魂夜》，其中一幕是保安員盧Sir交帶外勞保安上樓巡邏，惟兩名外勞卻聽不懂廣東話，變成「一返工就收工」，相信這種「雞同鴨講」情況，不會出現在麗晶外勞保安身上。

聶風