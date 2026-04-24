八達通換卡最後召集！再有1批舊卡7月到期 2大免費更換方法＋賺盡$400獎賞

為確保服務質素，八達通公司定期為舊款八達通卡進行升級。近日，官方宣布第30批租用版八達通即將失效，並推出極具吸引力的換卡優惠，鼓勵用戶升級至手機八達通，除了享受更便捷的支付體驗，更有機會賺取高達$400的迎新獎賞。

八達通換卡最後召集！第30批舊卡7月到期

八達通換卡最後召集！第30批舊卡7月到期

如果用戶在拍卡時聽到與平時不同的「嘟～嘟嘟」三聲提示，這正是八達通提醒您卡片需要更換的信號。根據八達通公司最新安排，號碼介乎42067001至42697000之間的第30批八達通卡，將於2026年7月25日起正式失效。持卡人應在失效日期前的三個月通知期內，盡快完成換卡程序，以免影響日常使用。

2大免費更換方法 手機八達通賺$400迎新獎賞

為了方便市民，八達通提供了兩種完全免費的換卡途徑，用戶可以根據個人習慣選擇最適合自己的方式，整個過程簡單快捷，舊卡上的餘額、按金等資料亦會無縫轉移。

1. 升級至手機八達通

對於追求便捷的智能手機用戶而言，將實體卡轉移至手機八達通是最佳選擇。用戶只需透過八達通App、Apple Wallet、Samsung Wallet或華為錢包，即可將實體卡的所有資料，包括按金、餘額及消費券等，一併轉移至手機。升級後，付款時只需輕輕一嘟手機即可，極為方便。更吸引的是，新手機八達通客戶更可享$100迎新優惠及5%消費回贈，合共高達$400的豐富獎賞。

2. 親臨服務站領取新實體卡

習慣使用實體卡的市民亦無需擔心。可以前往遍佈各港鐵站的「八達通服務站」，利用站內的換卡機或客務資訊站，進行自助換卡。只需按照螢幕上的清晰指示操作，即可將舊卡插入並即時領取新卡，所有資料會自動轉移至新卡，過程無需等候。

第30批八達通換卡詳情

資料來源：八達通 Octopus