八達通大派$40回贈！外遊消費必用 內地/泰國/日本/韓國付款享8%回贈兼贏機票

八達通不單止是香港人日常生活必用的支付工具，近年亦慢慢變成旅遊支付的熱門選擇。八達通將香港人熟悉的無現金支付體驗，無縫延伸至全球多個熱門旅遊地點。最近，八達通App更延長了一項極具吸引力的推廣優惠，單次消費滿指定金額即可享高達8%的回贈，讓旅客在享受便利的同時，也能節省開支！

八達通App旅遊優惠 消費滿$250即享$20回贈

旅客只需在出發前完成簡單的網上登記，並在旅途中使用八達通App的QR支付功能，消費滿額即可獲得港幣20元的八達通銀包增值額。

八達通App的「旅遊」頁面整合了多個地區的主流電子支付網絡，為用戶提供如當地人一般的便捷支付體驗。透過QR Code掃碼支付功能，用戶無需預先兌換大量外幣現金，也無需擔心信用卡手續費，便可在多個國家輕鬆消費。其支援的支付網絡涵蓋範圍廣泛，包括全球通行的銀聯、內地常用的微信支付，以及泰國的PromptPay、日本的PayPay和韓國的ZeroPay。特別是在日本，透過PayPay付款更可享零手續費、優惠匯率及商戶折扣等多重著數，讓旅程更添實惠。

為了讓更多用戶體驗到海外支付的便利，八達通App更將備受歡迎的回贈優惠延長。旅客只需在出發前完成簡單的網上登記，並在旅途中使用八達通App的QR支付功能，單一消費滿港幣250元或以上，即可獲得港幣20元的八達通銀包增值額，回贈率高達8%。此優惠極具彈性，每位用戶在推廣期內最多可享受兩次，總計賺取港幣40元的回贈。對於計劃多次短途旅行或有較大消費需求的旅客而言，這無疑是一個不容錯過的好消息。

限時加碼！外遊消費抽香港航空雙人機票

除了吸引的現金回贈，八達通App還加碼推出機票抽獎活動，為旅程帶來額外驚喜。用戶在指定期限內完成登記，並在海外單一消費滿港幣250元，即可自動獲得抽獎機會，有機會贏取香港航空送出的雙人來回機票。更吸引人的是，抽獎機會可以累積，消費次數越多，中獎機會越大。即使是在消費後登記，只要在推廣期內，該筆消費同樣有效，讓每位用戶都有機會成為幸運兒。

八達通App旅遊優惠詳情