港人獲派長州公屋嫌「這麼簡陋」苦惱洗錢大裝修  網民發現單位2細節反勸：要懂得感恩

能夠獲派公屋，相信是不少等待上樓的港人願望。然而，有市民在獲派長洲公屋單位後，卻在網上大吐苦水，嫌棄單位「這麼簡陋」，甚至萌生花錢重新裝修的念頭，隨即引來網民批評，不少人看到單位室內裝修細節都大讚「係可以簡單入住 」！

獲派長洲雅寧苑 港人嫌「公屋式」裝修簡陋：要花錢重新裝修嗎？

今日（22日）有網民在社交平台「香港公營房屋討論區(FB版)」上以「這麼簡陋…到底要花錢重新裝修嗎？」為題發帖，並標註地點為「長洲雅寧苑」。從事主上傳的相片可見，單位內部裝修確實比較簡單，牆身髹上淡黃色油漆，地板鋪上素色花紋地磚，廚房及廁所亦只有最基本的配置，但已鋪好黃色磁磚。

網民點出單位2優點：唔使整，慳好多！

帖文一出，隨即引來大批網民留言，但意見幾乎一面倒，不少人非但沒有同情事主，反而點出單位2個優點，認為事主「要感恩」，甚至有人嘲諷指「起碼用二百萬裝修啦！唔係點啱你住呀 」。

其中，有網民指出，單位已鋪設地磚，算是不俗，「有曬地磚都話簡陋」、「地下啲地磚好靚，唔使整，慳好多！」。

更有人認為雅寧苑屬居屋間隔，有網民不諱言「居屋間格都要嫌，咁你咪Ｘ住啦」、「呢個格局好好用」，建議事主「廁所裝抽氣扇，浴室寶，廚房上面加返吊櫃，灶頭加返門已經OK」，毋須大費周章，並勸籲事主應珍惜得來不易的機會。

依山而建 長洲雅寧苑設計獨特

翻查資料，雅寧苑位於長洲，為香港最南邊的公屋屋苑，於2001年入伙，沿山頂道西依山而建。屋苑共有三座，樓高六層，採用和諧鄉村式設計，大廈頂部以瓦頂鋪設，別具特色。屋苑原為可租可買計劃屋苑，後來因政策改動，全數單位改為出租公屋。雖然位置偏遠，但環境清幽，部分單位更坐擁海景。

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