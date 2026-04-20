港男為新屋自學裝修！剷底批灰/裝天花吊頂/廚廁電器 親力親為勁慳5位數 網民大讚：真男人！

新居入伙，自然想為自己及家人打造一個完美安樂窩，惟裝修費用往往要價不菲。最近，有港男為新居睇片自學裝修，由剷底批灰、油漆、安裝廚廁天花吊頂及電器等，全部皆是親力親為，成功勁慳5位數！樓主坦言整個過程並不輕鬆，笑言：「真係唔想再裝第二次！」但由自己一手一腳包辦全屋大部分裝修，形容「成功感大好多」，更獲網民大讚「真男人！」

港男上網睇片自學裝修！包辦全屋剷底批灰/裝天花吊頂/廚廁電器

面對全屋家居裝修，不少人會選擇交由裝修公司負責，惟費用往往叫價不菲。隨住科技發達，現時網上已有不少裝修教學影片，幫助一般人處理家居裝修或小維修。最近，有港男於網上平台分享歷時3個月親自落手裝修安樂窩的心得，從剷灰油漆，到安裝廚廁的天花吊頂，甚至安裝冷氣均由他親力親為處理。

樓主表示，為了節省新居的裝修費用「識整我都自己整」。由於樓主於疫情期間已完成油漆中工課程，因故可以自行為牆身進行剷底、批灰及油漆工程，單此項目已節省$15,000至$20,000。至於廚房及廁所的天花吊頂，他先上網睇片自學，並於淘寶入手材料，花上兩天時間安裝，節省約$4000。

廚廁的家電安裝及改裝亦由樓主落手處理，包括安裝浴室的浴室寶、改廚房洗衣機喉、安裝抽油煙機，分別節省約$800至$1000不等。至於冷氣機及兩盞天花燈，分別由樓主及擁有電工A牌的朋友安裝，提起安裝冷氣的難處，「最難係一個人抬匹半機上窗台同埋鎅玻璃」，節省約$2000。

不過，有部份裝修工程需交由他人處理，包括訂製全屋造櫃及安裝煤氣爐，「造櫃自己唔識攪要搵人做，同設計師溝通咗好耐，因為做錯返唔到轉頭；煤氣爐要由煤氣師傅安裝冇得自己整」，而大櫃底燈帶則由樓主自行安裝，節省約$1400。

親力親為勁慳5位數 笑言過程不輕鬆「真係唔想再裝第二次」

樓主列出工程開支明細，分享整個裝修程花費約數萬元，同時亦節省約$3萬元。不過，裝修過程並不輕鬆，他笑言：「真係唔想再裝第二次，太攰啦」。雖然樓主親自為新居裝修，但他強調電、煤相關必須交由合資格人士處理，「我電都俾合資格嘅人跟屋企所有電，水我就改個洗衣機去水喉位，其他都唔攪啦，煤一定一定煤氣公司。」

樓主除了負責家居大部份裝修，他亦親自設定全屋聲控的電子設備，包括客廳的睡房燈及氣氛燈、櫃身燈聲、聲控窗簾、水浸通知、煙霧通知、電視遙控以及全屋小米電器。樓主分享要入手支援藍牙的小米音箱PLAY，其次是所有設備最好能支援米家App，由於家中大多為小米電器，所以直接連結便可，如不支援米家App的話，他建議大家可以入手GRA RF CONTROLLER再進行配對。

網民佩服：真男人！

對於樓主為新居落手落腳裝修，不少網民大讚是「真男人」，佩服他親自打造安樂窩，「自己做真係辛苦到XX，冇做過嗰啲唔X會明」、「師兄真漢子」、「真男人，我屋企之前個天台都係我同老豆兩父子自己整」、「油漆都自己做，真男人，你省灰嗰吓先係最攰」。有網民表示雖然不懂裝修，但搬家砌櫃同樣有滿足感：「我冇本事自己裝修，但搬屋買新傢俬會盡量堅持自己砌，累到XX但好好玩好滿足」。

有網友嘲諷樓主為了節省小錢，而付出時間成本及體力，「慳咗幾萬蚊，浪費咗時間同體力」、「因為你啲時間唔值錢，所以梗係自己做會好啲」。不過，樓主表示縱然辛苦，但過程中獲得滿足感及家人的讚賞便值得，「大把人幾萬蚊用咗都仲一肚氣，又爛尾又漏水，至少我整冇呢啲問題，同埋日後有咩壞我識點整。」

文：RY

資料及圖片授權：Threads