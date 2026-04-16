港人擬經租置計劃買90歲嫲嫲1人公屋「留俾家人」 網民2原因勸三思：用喺第二度好過

不少港人渴望置業以解決自身住屋需求，想在能力範圍內入手，有人會考慮透過政府推出的居屋、「租置計劃」或「綠置居」等方式「上車」。近日，有網民表示考慮以「租置計劃」，購入90歲嫲嫲現時租住的太和邨1人單位，並於社交平台收集網友意見：「大埔區太和邨好冇住？」對此，有網友提出2原因，力勸樓主三思，並謂：「錢用喺第二度好過」。詳情即看下文！

港人擬經「租置計劃」買太和邨公屋單位 網民列2大原因勸三思

有港人日前於社交平台發文，向網民了解「大埔區太和邨好冇住？」指其年過90歲的嫲嫲現正租住公屋1人單位，他考慮透過政府的「租置計劃」購入單位，並將單位「俾屋企人」。據房屋署指引，公屋戶主去世後，如無認可成員或不符資格繼承單位，房屋署將收回單位，家屬須在限期內清空並歸還。

樓主於留言透露，嫲嫲居住的太和邨公屋單位面積約200呎，為1至2人單位，以公開市場已補地價價格（市價）計算，單位價值約180萬元至240萬元。據「租置計劃」指出，租戶可以市價1至2折買入單位，即價值約18萬至48萬元。

儘管以「租置計劃」入手公屋單位價格低廉，惟不少網民勸樓主三思，直言「錢用喺第二度好過」。有網民認為，太和邨樓齡已近40年，樓宇及周邊環境設施陳舊老化，「舊左（咗）啲喎」。此外，有人關心大維修問題，「20年，政府規定開始計畫（劃）維修」、「維修過未？又十幾萬」。另一方面，有網民則認為太和邨配套及交通理想，「有商場、街市」、「地鐵（港鐵）站上蓋」、「太和舊些小，但交通和環境唔錯，適合慢活的生活。」

港府有意重推租置計劃 開拓新屋邨讓住戶購買

香港房屋委員會（房委會）早於1998年初推出租者置其屋計劃 （租置計劃） ，惟在2005／2006年推出第六期乙租置計劃後已終止。現時，現居住戶及綠表人士仍合資格購買租置單位，惟住戶需居住於指定的39個屋邨。近日，房屋局局長何永賢回應議員質詢時，表示政府將於年內展開重推「租置計劃」的調研，收集各方意見再檢討是否具備條件重推租置、如重推又如何選擇屋邨、單位售價、管理及維修責任等事項。

39 個「租置計劃」屋邨名單：

港島區：

翠灣邨、峰華邨、華貴邨、利東邨

九龍區

竹園北邨、黃大仙下邨（一區）、鳳德邨、東頭（二）邨、翠屏（北）邨、德田邨、興田邨、彩霞邨、李鄭屋邨、南昌邨、小惠蘭邨

新界區

顯徑邨、博康邨、廣源邨、利安邨、耀安邨、恒安邨、富善邨、太和邨、富亨邨、運頭塘邨、天平邨、祥華邨、太平邨、華明邨、山景邨、良景邨、田景邨、建生邨、朗屏邨、長發邨、長安邨、青衣邨、葵興邨、翠林邨、景林邨

文：TF

資料及圖片來源：公屋討論區 - 香港Facebook群組、星島圖片庫、房委會