00後應租不應買？！港男置業論掀熱議 嘲「買樓係80、90先後做嘅老餅嘢」 網民列3點反擊

置業安居向來是不少港人的奮鬥目標，但隨著時代變遷，新一代的價值觀似乎有所轉變！近日，有網民在討論區以「其實依家00後的確建議租樓」為題發文，直言00後一代無需為置業煩惱，應選擇租樓享受人生，更認為買樓是「80、90後先做嘅老餅嘢」，其嶄新觀點瞬即引起網民熱烈討論，即睇內文詳情。

新世代置業觀惹熱議！買樓是「80、90後先做嘅老餅嘢」

有網民早前在社交平台上分享他對置業的睇法，認為出生於2000年後的年輕人，即所謂的「00後」，在居住問題上擁有比上一代人更大的彈性。帖文指出，由於「00後啲父母都係70後，基本上都已上曬樓，供完」，加上00後普遍不打算生育，「佢哋老咗收返父母層樓，再做逆按揭都夠食過世」。

事主更明確表示，「其實依家00後的確建議租樓」，無需再為傳統置業階梯而煩惱，更形容「買樓呢啲真係80、90後先做嘅老餅嘢」。不過帖文一出，網民反應兩極，並就「00後應否置業」而展開激辯，意見主要分為「認同」及「反對」兩大陣營。

00後應及時行樂 享受人生

不少網民贊同事主想法，認為00後應擺脫傳統枷鎖，追求自由與及時行樂的生活模式，有人指「00後應該做月光族，搵份hea工返，夠錢去旅行quit份工即去」。同時，部分人認為00後的收入來源已趨多樣化，例如做為KOL、直播帶貨等，「你估仲係上世代要返工搵錢」。

此外，父母的支援亦被視為強大後盾，因為70後父母是「樓市得益太大」的一代，甚至有父母明言「層樓遲早係你」，讓子女可以「成世住屋企，不婚不生，租樓錢都慳返啦」，故置業的必要性大減。

反對網民認為「啃老」︰會比人睇唔起

然而，反對的聲音則認為這種想法過於理想化，不切實際。有網民坦言「無樓會比人睇唔起」，而社會價值觀往往將物業與個人成就掛鉤；亦有網民批評這種想法是「啃老」，指出70後父母思想較為開明，亦可能為了自身退休生活早做有打算，「分分鐘你未講老豆老母已經將層樓逆按左」。

另外有90後網民分享自身經歷，指年輕時同樣有不婚不育、租樓度日的想法，但「歲數一到」心態便轉變，最終還是走上置業之路。同時，並非所有00後都是獨生子女，「你估個個有層樓俾個仔女，仲要唔係獨子?」，因此建議年輕人「點都買一層係自己名嘅樓」，將其視為一份保障。

資料來源︰連登討論區