惠康超市周末全場88折！全線分店折扣無上限 指定產品額外85折

惠康88折優惠｜惠康超級市場以廣泛的分店網絡和多樣化的商品選擇，成為許多家庭日常購物的首選之地。為了回饋顧客，惠康宣布將於4月18日（星期六）推出僅限一天的「春日大折日」快閃購物優惠，全店大部分商品均提供88折，而且折扣金額不設上限，是大量入貨的絕佳時機。

惠康超市周末限定優惠 全線分店全場88折！

惠康周末限定優惠 全線分店全場88折！

惠康「春日大折日」88折優惠 指定產品折上折

惠康的「春日大折日」優惠範圍涵蓋超市內眾多商品，從新鮮蔬果、肉類海產，到日常乾貨、零食飲品，甚至是家居清潔用品，都包含在內。消費者只要在4月18日（六）於全線惠康門市消費滿$168，即可享有全單88折優惠，折扣金額無上限，一次過為家庭添置未來一週的食材和日用品。

除了全店的折扣外，對於喜愛品嚐美酒的消費者來說，還有一個額外的驚喜。活動當天，凡購買紅酒或白酒類商品（只限750毫升或以上單品）滿$300，即可在88折的基礎上，再享額外的85折優惠。無論是挑選一支醇厚的紅酒搭配牛扒晚餐，還是選擇一支清爽的白酒與海鮮共度週末，這個優惠都讓您的品味之選更顯超值。

惠康「春日大折日」88折優惠

優惠日期： 2026年4月18日（星期六），僅限一天。

優惠地點： 全線惠康門市分店（7-11便利店及店外展銷場除外）。

條款及細則： 優惠不適用於yuu積分兌換的電子現金券、儲值或增值服務、禮券、嬰幼兒奶粉、電話儲值咭、膠袋收費及送貨費用。 優惠不可與其他推廣活動（包括內地遊客優惠券）同時使用。 酒類優惠不包括原箱、禮盒裝及贈品。 所有貨品數量有限，售完即止。 如有任何爭議，惠康超級市場保留最終決定權。



資料來源：惠康超級市場 Wellcome Supermarket

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