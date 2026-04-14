7-Eleven便利店限時8折！7-11買糧油/日用品/雪糕/零食 滿額即享

深受港人歡迎的連鎖便利店7-Eleven，為慶祝於香港開業45年及答謝顧客支持，7-11將於4月15日及16日推出驚喜優惠，yuu會員只要購物滿指定金額，即可享全單8折的超值優惠。多款精選產品例如米、油、雪糕、汽水、薯片等更有折上折優惠，最適合為屋企入貨！

7-Eleven便利店限時8折優惠！滿$100即享

7-11將於4月15日及16日推出驚喜優惠，yuu會員只要購物滿指定金額，即可享全單8折的超值優惠。

為慶祝開業45周年，7-11便利店特別為yuu會員帶來了「yuu折日」限定優惠。優惠活動由4月15日早上7時正開始，至4月16日早上6時59分結束，足足維持整整24小時。期間yuu會員於任何一間7-Eleven分店購物滿$100，或於港鐵站內的分店買滿$50，結帳時即享全單8折優惠。

精選人氣產品 糧油/雪糕/罐頭/飲品折上折

這次優惠涵蓋的範圍非常廣，店內大部分商品正進行促銷，更可同時使用，讓顧客可享折上折雙重優惠，精選產品包括：

金鳳泰國頂級茉莉香米5公斤︰折實價 $78.8/包（原價$98.5/包）

金象牌頂上茉莉香米8公斤︰折實價 $89/包（原價$111.3/包）

獅球嘜純正及初搾濃香花生油/純正花生油/初搾橄欖芥花籽油 900毫升3支裝︰折實價 $79.9/ 件（原價$99.9/件）

刀嘜純正花生油/初榨橄欖芥花籽油900毫升3支裝︰折實價 $79.9/件（原價$99.9/件）

維達超韌三層衛生紙16卷裝︰折實價 $36.8/條（原價$46/條）

LA天然4合1洗衣珠柔75粒裝︰折實價 $140/2盒（原價$175/2盒）

AXE洗衣珠清香梔子花65粒裝︰折實價 $100/2盒（原價$125/2盒）

日清合味道大杯麵/撈麵/越粉/日清咚兵衛烏冬︰折實價 $14/ 2件（原價$17.5/2件）

Häagen-Dazs雪糕批(不包括日本版)︰折實價 $128/10件（原價$160/10件）

維他奶豆奶/鈣思寶250-330毫升買1送1︰折實價 $6/2盒（原價$7.5/盒）

7-Eleven 45周年限定yuu折日優惠詳情

優惠日期︰4月15日7am至4月16日6:59am

優惠內容： yuu會員於7-Eleven分店購物滿$100，即享全單8折 yuu會員於港鐵站內的7-Eleven分店購物滿$50，即享全單8折

條款及細則：不適用於購買香煙、奶粉、尿片、印花推廣活動換購品、網上預訂產品、預付卡、禮品卡、現金券、以及其他指定服務項目

資料來源︰7-Eleven Hong Kong