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佳宝食品將進駐灣仔！接手銀行舖位最大佔地近萬呎？傳月租達呢個數……

生活百科
更新時間：15:20 2026-04-14 HKT
發佈時間：15:20 2026-04-14 HKT

大型連鎖超級市場佳宝食品主打平價家禽、凍肉及各式糧油雜貨， 在去年年底正式被內地電商巨頭京東以40億港元收購，並積極擴展於各區開設新分店。最近，有網民發現佳宝食品即將進駐灣仔莊士頓道，接手前身為中國銀行（香港）灣仔分行的舖位，地舖連樓上3層面積佔地過萬呎，詳情即看下文。

佳宝食品將進駐灣仔！接手銀行舖位最大佔地逾萬呎

最近，有網民發現連鎖平價超市佳寶食品即將進駐灣仔莊士敦道，舖位前身為中國銀行（香港）灣仔莊士敦道分行，又表示「灣仔莊士敦道中國銀行交不起租，佳寶來了」。從照片所見，舖位外現時圍上圍板，並寫有「佳寶食品即將開幕」的字眼，相信將於完成翻新及裝修工程後開幕。

帖文一出，有網民直言佳寶食品被電商平台收購後，分店人流似乎比起以往有減少跡象，故此對新店前景持保留態度。此外，有不少網民更正樓主「交不起租」的說法，「呢個舖係中銀自己物業黎（嚟）」、「中銀大把自己物業，自己唔做租俾人收租」。

中銀灣仔莊士敦道自用舖 傳每月$30萬租出

翻查資料，灣仔莊士敦道152-158號舖位地下至3樓的面積合共約10,980呎，其中地舖佔地約3,404呎。原為中國銀行（香港）的自用商舖物業，惟灣仔莊士敦道分行業務於2024年11月2日結束營運，並遷至中國海外大廈分行，隨後推出舖位放租。有市場消息指，舖位於今年4月以每月$300,000租出。

此外，中銀位於西環德輔道西382至388號的自用舖，亦於2025年7月以每月13萬租予連鎖平價家品店「淘多多」。

來源：Threads中原地產美聯物業、中國銀行（香港）

文：LW

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