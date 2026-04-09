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銀行電話快捷鍵攻略2026｜報失信用卡/豁免年費！直接聯絡真人客服 附全港16間銀行熱線

生活百科
更新時間：16:56 2026-04-09 HKT
發佈時間：16:56 2026-04-09 HKT

銀行電話快捷鍵攻略2026｜日常處理銀行信用卡事宜，如報失信用卡、申請豁免年費、查詢優惠或積分等，不時需要致電銀行熱線尋求協助。本文整理香港16間主要銀行信用卡客戶服務熱線，以及常用服務快捷鍵（以下預設為選擇廣東話語音），涵蓋匯豐、恒生、中銀、渣打、星展等，助大家跳過冗長錄音，直接聯絡真人客服主任，節省時間，睇下文了解詳情！

銀行電話快捷鍵攻略 ！報失信用卡/豁免年費/直接聯絡真人客服

目錄：

滙豐銀行 

信用卡客戶服務熱線：2233 3000（24小時）

  • 聯絡客戶服務主任快捷鍵1 > 4 > 0
  • 豁免年費快捷鍵：1 > 4 > 1 > 4
  • 報失信用卡快捷鍵：1 > 4 > 1 > 1（懷疑受騙或被盜用按「2」）

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恒生銀行 

信用卡客戶服務熱線：2398 0000（24小時）

  • 聯絡客戶服務主任快捷鍵：1 > 8 > 4
  • 豁免年費快捷鍵：1 > 1 > 4
  • 報失信用卡快捷鍵：1 > 4 > 2

報失信用卡熱線：2836 0838（快捷鍵：1）

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中國銀行（香港）

信用卡客戶服務熱線：2853 8828（24小時）

  • 聯絡客戶服務主任快捷鍵：1 > 1 > 0
  • 豁免年費快捷鍵：1 > 1 > 2

報失信用卡熱線：2544 2222（快捷鍵：1 > 0 > 1）

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星展銀行

信用卡客戶服務熱線：2290 8888（24小時）

  • 聯絡客戶服務主任快捷鍵：1 > 6 > 8 > #
  • 豁免年費快捷鍵：1 > 1 > 1
  • 報失信用卡快捷鍵：1 > 1 > 3

報失信用卡熱線：2832 6603（快捷鍵：2）

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東亞銀行

信用卡客戶服務熱線：3608 6628（24小時）

  • 聯絡客戶服務主任快捷鍵：1 > 3 > * > 8
  • 豁免年費快捷鍵：1 > 5
  • 報失信用卡快捷鍵：1 > 6

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花旗銀行

信用卡客戶服務熱線：2860 0333（24小時）

  • 豁免年費快捷鍵：1 > 輸入信用卡號碼最後4位 + #
  • 報失信用卡快捷鍵：1 > 2

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美國運通

信用卡客戶服務熱線：2277 1010（美國運通設有多條熱線為不同信用卡持有人服務，詳情按此。）

  • 聯絡客戶服務主任快捷鍵：2 > 5 > 5 > 輸入信用卡號碼
  • 豁免年費：直接聯絡客戶服務主任

報失信用卡熱線：2811 6122（快捷鍵：2 > 1）

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渣打銀行

信用卡客戶服務熱線：2886 4111（24小時）

  • 聯絡客戶服務主任快捷鍵：1 > 0
  • 豁免年費快捷鍵：1 > 1 > 輸入信用卡號碼
  • 報失信用卡：1 > 2 > 2

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大新銀行

信用卡客戶服務熱線：2828 8168（24小時）

  • 聯絡客戶服務主任快捷鍵：1 > 1 > 1 > 8
  • 豁免年費快捷鍵：1 > 6
  • 報失信用卡快捷鍵：1 > 1 > 6

報失信用卡熱線：2828 8188（快捷鍵：8）

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中信銀行

信用卡客戶服務熱線：2280 1288（24小時）

  • 聯絡客戶服務主任快捷鍵：1 > 2 > 0（紫鑽信用卡除外）
  • 豁免年費快捷鍵：1 > 2 > 3 > 3（紫鑽信用卡除外）
  • 報失信用卡快捷鍵：1 > 2 > 7

報失信用卡熱線：3603 7899（專人接聽）

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建設銀行（亞洲）

信用卡客戶服務熱線：3179 5533（24小時）

  • 聯絡客戶服務主任快捷鍵：1 > 8
  • 豁免年費快捷鍵：直接聯絡客戶服務主任
  • 報失信用卡快捷鍵：1 > 9

報失信用卡熱線：3179 5505

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創興銀行

信用卡客戶服務熱線：3768 8888

  • 聯絡客戶服務主任 / 豁免年費：不設快捷鍵，錄音後自動轉駁

報失信用卡熱線：3768 8811

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富邦銀行

信用卡客戶服務熱線：2566 8181

  • 聯絡客戶服務主任快捷鍵：1 > 1 > 4
  • 豁免年費快捷鍵：1 > 1 > 4
  • 報失信用卡快捷鍵：1 > 1 > 6

報失信用卡熱線：2512 1131

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永隆銀行

信用卡客戶服務熱線：2309 5555

  • 聯絡客戶服務主任快捷鍵：1 > #
  • 豁免年費快捷鍵：1 > 4 > 選擇信用卡類別 > 5 > 1
  • 報失信用卡快捷鍵：1 > 5 > 1

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交通銀行

信用卡客戶服務熱線：2239 5559

  • 聯絡客戶服務主任快捷鍵：1 > 1 > 0
  • 豁免年費快捷鍵：直接聯絡客戶服務主任
  • 報失信用卡快捷鍵：1 > 1 > 1

報失信用卡熱線：2836 8828

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AEON信貸財務（亞洲）有限公司

信用卡客戶服務熱線︰2895 6262

  • 聯絡客戶服務主任快捷鍵︰1 > 0
  • 豁免年費快捷鍵：直接聯絡客戶服務主任
  • 報失信用卡快捷鍵：1 > 1 

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文：LW

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