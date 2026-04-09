銀行電話快捷鍵攻略2026｜報失信用卡/豁免年費！直接聯絡真人客服 附全港16間銀行熱線
發佈時間：16:56 2026-04-09 HKT
銀行電話快捷鍵攻略2026｜日常處理銀行信用卡事宜，如報失信用卡、申請豁免年費、查詢優惠或積分等，不時需要致電銀行熱線尋求協助。本文整理香港16間主要銀行信用卡客戶服務熱線，以及常用服務快捷鍵（以下預設為選擇廣東話語音），涵蓋匯豐、恒生、中銀、渣打、星展等，助大家跳過冗長錄音，直接聯絡真人客服主任，節省時間，睇下文了解詳情！
銀行電話快捷鍵攻略 ！報失信用卡/豁免年費/直接聯絡真人客服
目錄：
- 滙豐銀行（HSBC）
- 恒生銀行（Hang Seng Bank）
- 中國銀行（香港）（ BOC）
- 星展銀行（DBS）
- 東亞銀行（BEA）
- 花旗銀行（Citibank）
- 美國運通（American Express）
- 渣打銀行（Standard Chartered）
- 大新銀行 （Dah Sing Bank）
- 中信銀行 （CITIC）
- 建設銀行（亞洲）（CCB Asia）
- 創興銀行 （Chong Hing Bank）
- 富邦銀行 （Fubon Bank）
- 永隆銀行 （CMB Wing Lung Bank）
- 交通銀行（Bank of Communications）
- AEON信貸財務（亞洲）有限公司
滙豐銀行
信用卡客戶服務熱線：2233 3000（24小時）
- 聯絡客戶服務主任快捷鍵：1 > 4 > 0
- 豁免年費快捷鍵：1 > 4 > 1 > 4
- 報失信用卡快捷鍵：1 > 4 > 1 > 1（懷疑受騙或被盜用按「2」）
恒生銀行
信用卡客戶服務熱線：2398 0000（24小時）
- 聯絡客戶服務主任快捷鍵：1 > 8 > 4
- 豁免年費快捷鍵：1 > 1 > 4
- 報失信用卡快捷鍵：1 > 4 > 2
報失信用卡熱線：2836 0838（快捷鍵：1）
中國銀行（香港）
信用卡客戶服務熱線：2853 8828（24小時）
- 聯絡客戶服務主任快捷鍵：1 > 1 > 0
- 豁免年費快捷鍵：1 > 1 > 2
報失信用卡熱線：2544 2222（快捷鍵：1 > 0 > 1）
星展銀行
信用卡客戶服務熱線：2290 8888（24小時）
- 聯絡客戶服務主任快捷鍵：1 > 6 > 8 > #
- 豁免年費快捷鍵：1 > 1 > 1
- 報失信用卡快捷鍵：1 > 1 > 3
報失信用卡熱線：2832 6603（快捷鍵：2）
東亞銀行
信用卡客戶服務熱線：3608 6628（24小時）
- 聯絡客戶服務主任快捷鍵：1 > 3 > * > 8
- 豁免年費快捷鍵：1 > 5
- 報失信用卡快捷鍵：1 > 6
花旗銀行
信用卡客戶服務熱線：2860 0333（24小時）
- 豁免年費快捷鍵：1 > 輸入信用卡號碼最後4位 + #
- 報失信用卡快捷鍵：1 > 2
美國運通
信用卡客戶服務熱線：2277 1010（美國運通設有多條熱線為不同信用卡持有人服務，詳情按此。）
- 聯絡客戶服務主任快捷鍵：2 > 5 > 5 > 輸入信用卡號碼
- 豁免年費：直接聯絡客戶服務主任
報失信用卡熱線：2811 6122（快捷鍵：2 > 1）
渣打銀行
信用卡客戶服務熱線：2886 4111（24小時）
- 聯絡客戶服務主任快捷鍵：1 > 0
- 豁免年費快捷鍵：1 > 1 > 輸入信用卡號碼
- 報失信用卡：1 > 2 > 2
大新銀行
信用卡客戶服務熱線：2828 8168（24小時）
- 聯絡客戶服務主任快捷鍵：1 > 1 > 1 > 8
- 豁免年費快捷鍵：1 > 6
- 報失信用卡快捷鍵：1 > 1 > 6
報失信用卡熱線：2828 8188（快捷鍵：8）
中信銀行
信用卡客戶服務熱線：2280 1288（24小時）
- 聯絡客戶服務主任快捷鍵：1 > 2 > 0（紫鑽信用卡除外）
- 豁免年費快捷鍵：1 > 2 > 3 > 3（紫鑽信用卡除外）
- 報失信用卡快捷鍵：1 > 2 > 7
報失信用卡熱線：3603 7899（專人接聽）
建設銀行（亞洲）
信用卡客戶服務熱線：3179 5533（24小時）
- 聯絡客戶服務主任快捷鍵：1 > 8
- 豁免年費快捷鍵：直接聯絡客戶服務主任
- 報失信用卡快捷鍵：1 > 9
報失信用卡熱線：3179 5505
創興銀行
信用卡客戶服務熱線：3768 8888
- 聯絡客戶服務主任 / 豁免年費：不設快捷鍵，錄音後自動轉駁
報失信用卡熱線：3768 8811
富邦銀行
信用卡客戶服務熱線：2566 8181
- 聯絡客戶服務主任快捷鍵：1 > 1 > 4
- 豁免年費快捷鍵：1 > 1 > 4
- 報失信用卡快捷鍵：1 > 1 > 6
報失信用卡熱線：2512 1131
永隆銀行
信用卡客戶服務熱線：2309 5555
- 聯絡客戶服務主任快捷鍵：1 > #
- 豁免年費快捷鍵：1 > 4 > 選擇信用卡類別 > 5 > 1
- 報失信用卡快捷鍵：1 > 5 > 1
交通銀行
信用卡客戶服務熱線：2239 5559
- 聯絡客戶服務主任快捷鍵：1 > 1 > 0
- 豁免年費快捷鍵：直接聯絡客戶服務主任
- 報失信用卡快捷鍵：1 > 1 > 1
報失信用卡熱線：2836 8828
AEON信貸財務（亞洲）有限公司
信用卡客戶服務熱線︰2895 6262
- 聯絡客戶服務主任快捷鍵︰1 > 0
- 豁免年費快捷鍵：直接聯絡客戶服務主任
- 報失信用卡快捷鍵：1 > 1
文：LW