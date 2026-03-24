銀行6大隱藏收費！匯豐打簿$50/次 1銀行月結單年費$240 6類人可豁免

不少香港人經常使用銀行處理日常開支及事務，但其實銀行服務有不少隱藏收費，尤其部分傳統櫃位服務和紙本文件，正被銀行逐步轉為收費項目，本文整理香港5間銀行的6大隱藏收費，讓你不會在不知不覺間損失金錢，即看下文了解詳情！

香港本地銀行6大隱藏收費 打簿/郵件月結單/支票存款

各大銀行都有一些相似的收費服務，包括信用卡年費、郵寄結單收費等基本費用，但其實有些隱藏收費，可能在市民較難察覺的情況下被收取服務費，以下整理香港主要銀行的6大常見隱藏收費，並附上豁免條件。

1. 滙豐銀行

滙豐銀行

滙豐銀行隱藏收費【1】低額結存服務費

滙豐環球私人銀行、滙豐卓越理財尊尚、個人綜合理財戶口、萬用戶口：豁免

滙豐卓越理財

全面理財總值1,000,000港元或以上： 豁免

全面理財總值1,000,000港元以下：每月380港元

滙豐One

香港身分證持有人： 豁免

2026年1月1日之前開戶的非香港身分證持有人： 豁免

2026年1月1日或之後新開戶的非香港身分證持有人（全面理財總值10,000港元或以上）： 豁免

2026年1月1日或之後新開戶的非香港身分證持有人（全面理財總值10,000港元以下）：每月100港元

滙豐銀行隱藏收費【2】紙幣或輔幣存款收費

500個輔幣以下（一日內）

豁免

500個輔幣或以上（一日內）

個人客戶、個人綜合理財戶口、滙豐 One： 存款額的2％（最低收費55港元）

滙豐卓越理財：存款額的1％（最低收費30港元）

滙豐卓越理財尊尚、滙豐環球私人銀行：豁免

200張現鈔或以下（一日內）

豁免

200張現鈔以上（一日內）

個人客戶、個人綜合理財戶口、滙豐 One： 存款額的0.25％（最低收費55港元）

滙豐卓越理財、滙豐卓越理財尊尚、滙豐環球私人銀行：豁免

滙豐銀行隱藏收費【3】更新存摺紀錄手續費（打簿費）

個人客戶、個人綜合理財戶口、滙豐 One： 每次50港元（2026年5月1日生效）*#

滙豐卓越理財、滙豐卓越理財尊尚、滙豐環球私人銀行：豁免

* 18歲以下或年滿65歲或以上人士、長者卡持有者、綜援受助人、政府傷殘津貼受助人、身體傷殘或視覺有障礙的人士可獲豁免收費。

# 若存摺是由於進行櫃位交易而被更新，手續費可獲豁免。櫃位交易的例子包括提取現金、存入現金、存入支票等等。

滙豐銀行隱藏收費【4】存入支票手續費

個人綜合理財戶口、個人戶口、滙豐 One： 每張支票收取5港元（經分行櫃位，2026年5月1日生效）*#

滙豐卓越理財、滙豐卓越理財尊尚、滙豐環球私人銀行：豁免

* 18歲以下或年滿65歲或以上人士、長者卡持有者、綜援受助人、政府傷殘津貼受助人、身體傷殘或視覺有障礙的人士可獲豁免收費。

# 使用「入票易」機或其他非分行櫃位渠道存入支票，則可豁免手續費。

滙豐銀行隱藏收費【5】郵寄月結單收費

個人理財港元往來戶口、萬用戶口、滙豐環球私人銀行、滙豐卓越理財尊尚、滙豐卓越理財、滙豐One、個人綜合理財戶口、大學生理財戶口、現金卡戶口、人民幣儲蓄戶口、港元結單儲蓄戶口、「外幣通」結單儲蓄戶口、外幣往來戶口或任何信用卡戶口：年費60港元*#

HSBC Privé：豁免

*18歲以下或年滿65歲或以上人士、長者卡持有者、綜援受助人、政府傷殘津貼受助人、身體傷殘或視覺有障礙的人士可獲豁免收費

# 使用「入票易」機或其他非分行櫃位渠道存入支票，可豁免手續費。）

滙豐銀行隱藏收費【6】退回自動轉賬付款指示收費

因戶口款項不足而退回自動轉賬付款指示：每次165港元

*不適用於設有滙財組合貸款的綜合戶口、以及即時充值交易至儲值支付工具營運商的電子錢包。

2. 恒生銀行

恒生銀行

恒生銀行隱藏收費【1】低額結存服務費

綜合戶口全面理財總值10,000港元或以上： 豁免

綜合戶口全面理財總值10,000港元以下：豁免

恒生銀行隱藏收費【2】紙幣或輔幣存款收費

500個輔幣以下（一日內）： 豁免

500個輔幣或以上（一日內）： 存款額的2％（最低收費50港元）

200張現鈔或以下（一日內）： 豁免

200張現鈔以上（一日內）：存款額的0.25％（最低收費50港元）

恒生銀行隱藏收費【3】更新存摺紀錄手續費（打簿費）

豁免

恒生銀行隱藏收費【4】存入支票手續費

30張或以下（一日內）： 豁免

30張以上（一日內）：每張額外支票1港元

恒生銀行隱藏收費【5】郵寄月結單收費

優越私人理財、優越理財、優進理財、綜合戶口、港元往來戶口、港元結單儲蓄戶口和ATM結單儲蓄戶口

每年7月至翌年6月的12個月期間：每戶口收費60港元*

*18歲以下或領取綜合社會保障援助（需提供有關證明）、出示傷殘人士証明文件（例如領取政府傷殘津貼文件）、持長者咭或年滿65歲之客戶可獲豁免收費。

恒生銀行隱藏收費【6】退回直接付款指示／自動轉賬付款授權收費

因戶口款項不足而退回：每柱165港元或等值*

* 優越私人理財、優越理財、優進理財及綜合戶口獲豁免收費。該客戶名下其他戶口概不適用。銀行可將超過兩年無過賬紀錄之直接付款授權書取消而毋須另行通知。

3. 中銀香港

中國銀行

中銀香港隱藏收費【1】低額結存服務費

豁免

中銀香港隱藏收費【2】紙幣或輔幣存款收費

500個輔幣以下（一日內）： 豁免

500個輔幣或以上（一日內）： 存款額的2％（最低收費50港元）

200張現鈔或以下（一日內）： 豁免

200張現鈔以上／存入金額達100,000港元（一日內）：存款額的0.25％（最低收費50港元）

中銀香港隱藏收費【3】更新存摺紀錄手續費（打簿費）

豁免

中銀香港隱藏收費【4】存入支票手續費

30張或以下（一日內）： 豁免

30張以上（一日內）：每張額外支票1港元

中銀香港隱藏收費【5】郵寄月結單收費

每名客戶每月收費：5港元*

*18歲以下、65歲或以上的客戶或透過本行領取傷殘津貼／高齡津貼人士／綜合社會保障援助計劃之人士可豁免費用。

中銀香港隱藏收費【6】退回自動轉賬付款收費

直接付款授權（DDA）： 每筆165港元

常設指示－自動轉賬付款：每筆165港元

4. 渣打銀行

渣打銀行

渣打銀行隱藏收費【1】低額結存服務費

豁免

渣打銀行隱藏收費【2】紙幣或輔幣存款收費

500個輔幣以下（一日內）： 豁免

500個輔幣或以上（一日內）： 存款額的2％（最低收費50港元）

200張現鈔或以下（一日內）： 豁免

200張現鈔以上（一日內）：存款額的0.25％（最低收費50港元）

渣打銀行隱藏收費【3】更新存摺紀錄手續費（打簿費）

豁免

渣打銀行隱藏收費【4】存入支票手續費

30張或以下（一日內）：豁免

30張以上（一日內）

備有填妥表格： 每張1港元

未備有填妥表格：每張2港元

渣打銀行隱藏收費【5】郵寄月結單收費

每月10港元*

（*18歲以下、65歲或以上的客戶或領取政府傷殘津貼／高齡津貼人士或領取綜合社會保障援助計劃人士可豁免費用。）

渣打銀行隱藏收費【6】退回自動轉帳授權指示／常行指示的收費

由於存款不足而被退回之轉賬事項：每項150港元

5. 東亞銀行

東亞銀行

東亞銀行隱藏收費【1】低額結存服務費

豁免

東亞銀行隱藏收費【2】紙幣或輔幣存款收費

500個輔幣以下（一日內）： 豁免

500個輔幣或以上（一日內）： 存款額的2％（最低收費55港元）

200張現鈔或50,000港元或以下： 豁免

200張現鈔或50,000港元以上：存款額的0.5％（最低收費55港元）

東亞銀行隱藏收費【3】更新存摺紀錄手續費（打簿費）

豁免

東亞銀行隱藏收費【4】存入支票手續費

20張或以下（一日內）： 豁免

20張以上（一日內）：每張額外支票2港元

東亞銀行隱藏收費【5】郵寄月結單收費

每月每賬戶10港元（或等值之其他貨幣） *

*收費不適用於長者（65歲或以上）、政府綜合社會保障援助計劃/公共福利金計劃人士（包括高齡津貼、普通傷殘津貼、高額傷殘津貼及長者生活津貼）的領取人士（必須提交相關文件）之指定戶口、低收入人士（必須於分行申請豁免收費）之指定戶口及其中一位戶口持有人與上述任何一項相關之聯名戶口。

東亞銀行隱藏收費【6】退回自動轉賬／定期轉賬指示費用

因賬戶存款不足而被退回／未能執行之自動轉賬項目： 150港元（人民幣/美元之自動轉賬以等值之人民幣/美元收取）

因賬戶存款不足而被退回／未能執行之定期轉賬指示項目：150港元（人民幣之定期轉賬指示以等值之人民幣收取）

圖片及資料來源：滙豐銀行、恒生銀行、東亞銀行、中國銀行、渣打銀行

文：Y