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新型二手買賣「釣魚」騙局！順豐寄件稱要收集地址、銀行帳號？港女憑1招識破

生活百科
更新時間：18:25 2026-03-23 HKT
發佈時間：18:25 2026-03-23 HKT

網上二手買賣平台普及，惟近年騙徒手法層出不窮，不但模仿官方網站，更會利用趁機收集住址、銀行帳號等個人資料。近日，有網民在社交平台分享自己在出售二手物品時，險些墮入假冒「順豐」釣魚網站騙局的經歷，幸好她及時識破，才不致蒙受損失。

二手買賣誤墮釣魚騙局 港女寄順豐被索地址、銀行帳號

高仿順豐網站設局 誘騙填寫個人資料

事主以「香港出閒置千萬要小心詐騙騙局！！」為題，分享她在社交平台出售二手茶几的經歷。據她憶述，有買家主動接觸並提供了一個聲稱是順豐速運的網站連結，要求她填寫個人資料以安排寄件。

該網站頁面設計像真度極高，事主初時不虞有詐，便按指示填寫了姓名、地址、電話及銀行帳號等個人資料。其後，網站頁面卻顯示她「沒有綁定帳號」，並要求她聯繫人工客服。事主隨後便收到來自自稱是客戶服務人員的WhatsApp訊息及電話。

幸好，事主在此時察覺到不妥。她形容，當看見來電顯示為「5」字開頭的電話號碼，以及接聽後對方說著一口普通話，她才開始起疑。當她向對方查詢有沒有人能說廣東話時，對方竟回覆稱「這邊是深圳總部，所以沒有廣東話客服」。事主憑藉這些明顯的疑點，最終百分百肯定自己遇上了騙局，並在事後慨嘆，提醒大家在出售物品時真的要多加留神。

網民：要填銀行帳號就立馬退出

此事引發網民熱烈討論，不少有經驗的網民分享了防騙心得。有網民指出，在二手買賣中，若對方要求「用WhatsApp或WeChat聯絡，9成9都係詐騙」，特別是WhatsApp，因其詐騙警示功能不如WeChat的實名制嚴格。

亦有網民從對話細節中發現破綻，指出騙徒使用的「『一下』、『小哥』這些詞都不是在香港生活的人的用語習慣」。此外，有熟悉物流流程的網民提醒，「順豐不嬲都係比名電話地址就夠啦，點會俾個客自己填資料」，更有人直言，任何情況下「要填銀行帳號和密碼就立馬退出吧」。

善用「防騙視伏器」查核風險

市民如遇到可疑來電、網購賣家、交友邀請、招聘廣告或投資網站，均可在一站式詐騙陷阱搜尋器「防騙視伏器」輸入相關平台帳戶名稱、收款賬戶、電話號碼、電郵地址或網址等，以評估詐騙及網絡安全風險。該搜尋器的資料庫整合了市民報案、香港金融管理局、網絡安全公司等多方資訊，能提供即時風險評級。

資料來源：好大一塊Pizza 🍕＠小紅書

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