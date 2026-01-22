Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

港人發現杜絕可疑來電妙法！活用Android手機1功能 實測2個月「基本冇再收過詐騙電話」（附教學）

生活百科
更新時間：15:51 2026-01-22 HKT
發佈時間：15:51 2026-01-22 HKT

騙徒手法層出不窮，除了常見釣魚網站連結、遠端操作通訊軟件借錢、儲值點數卡等手法，詐騙電話更是令不少市民感滋擾。最近，有港人活用Android手機其中一個內置功能，實測2個月後可疑來電減少，「基本冇再收過詐騙電話」，成功令到騙徒知難而退，即睇成功杜絕電騙或可疑來電！

杜絕可疑來電新招！活用Android手機1功能 網民實測2個月減9成詐騙電話

過往不時收到詐騙電話或短訊時，除了感到滋擾，部份長輩或老人家可能因此誤墮騙局，導致財物損失。坊間有不少手機App或電訊商提供過濾可疑或垃圾電話的服務，而最近則有港人發現一個從根本杜絕電騙的妙法。事主表示，Android用戶接到疑似詐騙電話時，可以於手機的通話畫面上點擊「錄音」圖案，隨後電話會自動播放「正在錄音」的語言。

當騙徒聽到後會掛斷電話，從而誤以為是警方調查，事主指出騙徒或因為怕留下證據，「進而從他們的名單中刪除你的號碼，之後就唔會再騷擾你」。事主表示已經實測此方法兩個月，「基本上都冇再收過詐騙電話」，提醒網民可以分享予家中長輩或朋友。事主後來補充，這個方法不適用於一般推銷、廣告類電話，對方或不會因被錄音而放棄推銷。

iPhone用戶善用「來電篩選」功能

上述方法只適用於Android用家，不過iPhone用戶其實亦可善用「來電篩選」功能，協助過濾不知名來電。當非電話簿內的陌生號碼來電時，iPhone會自動啟用AI語言助理，詢問來電者的姓名及來電原因，並將對過內容即時轉錄成文字顯示，用家可先確認對方身份和來電目的，再決定是否接聽或回電。惟使用此功能須更新至iOS 26，並不支援iPhone XR、XS及XS Max型號。

啟用「來電篩選」功能步驟：

  • 確認你的iPhone已升級至iOS 26或更高版本
  • 開啟「設定」>「App」>「電話」
  • 找到「篩選未知的來電者」，將選項改為「要求通話原因」
  • 完成設定後，任何未儲存在手機聯絡人列表中的電話號碼，都會先由AI接聽

文:RY

資料及圖片來源:Threads

延伸閱讀：Netflix驚現詐騙電郵 稱帳戶有問題需更新付款資料 官方回應教處理方法

 

 

 

