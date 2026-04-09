AEON旗下Mono Mono屯門店開幕3重優惠！$59換購購物車、滿額送$15 另設DAISO專區

Mono Mono屯門店｜備受期待的生活百貨專門店Mono Mono，正式宣布全新分店將於4月10日在屯門卓爾廣場隆重開幕。為慶祝新店開張，Mono Mono更特別推出一連串精彩的開幕優惠，當中包括極具吸引力的限定版購物車換購活動，以及DAISO $12店進駐，絕對不容錯過！

AEON旗下百貨店Mono Mono屯門店逆市開幕！推3重優惠＋DAISO專區

AEON旗下百貨店Mono Mono屯門店逆市開幕！推3重優惠＋DAISO專區

$59換購Mono Mono限定版購物車

Mono Mono以搜羅各式各樣的優質生活雜貨和實用小物而聞名，全新卓爾廣場店為顧客準備了最實用的開幕禮物從2026年4月10日（星期五）開幕日起，顧客凡於店內消費滿$150或以上，即可以$59的超值價錢，換購一架Mono Mono獨家設計的限定版購物車。

這款購物車不僅設計時尚，更能為您省卻攜帶重物的煩惱，無論是日常採購還是週末掃貨都應付自如。此換購活動極具吸引力，購物車數量有限，換完即止，想擁有的朋友記得要把握先機！

AEON會員滿額送$15優惠券

此外，Mono Mono卓爾廣場店亦為AEON會員帶來了專屬的迎新獎賞。在4月10日至4月22日推廣期間，AEON會員只要在店內單次消費滿$150或以上，即可獲贈價值$15的電子優惠券一張。這張優惠券可於下次購物時使用，讓您的消費更添著數。

除了上述優惠，Mono Mono店內的DAISO專區同樣帶來驚喜！於4月15日至4月22日期間，顧客凡於DAISO專區選購任何商品滿$48或以上，即可額外加$1，換購DAISO購物袋一個。

Mono Mono（屯門卓爾廣場店）

分店地址： 屯門石排頭徑1號卓爾廣場2樓210號舖

營業時間： 10am-10pm

開幕優惠詳情：

優惠一：Mono Mono 限定購物車換購 日期： 2026年4月10日(五)起，換完即止。 內容： 於Mono Mono卓爾廣場店購物滿$150或以上，即可以$59換領。

優惠二：開業迎新賞 (AEON會員限定) 日期： 2026年4月10日(五)至4月22日(三)。 內容： AEON會員於Mono Mono卓爾廣場店購物滿$150或以上，即可獲贈$15電子優惠券一張。

優惠三：DAISO購物袋 $1 換購 日期： 2026年4月15日(三)至4月22日(三)。 內容： 購買任何DAISO商品滿$48或以上，即可加$1換購。



資料來源：AEON Stores Hong Kong

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