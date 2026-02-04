Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

AEON逆市擴張！旗下「Mono Mono」連開兩新店 3月進駐元朗屋邨 網民疑惑：邊有人專登去......

生活百科
更新時間：18:58 2026-02-04 HKT
發佈時間：18:58 2026-02-04 HKT

AEON旗下的$12店及生活百貨專門店「Mono Mono」向來是不少港人尋寶的好去處。踏入26年，「Mono Mono」的發展更是勢如破竹，繼藍田麗港城新店即將開幕後，3月更會殺入元朗朗屏邨，兩個月連開兩分店！

AEON DAISO / Living PLAZA招聘惹熱議！Mono Mono 進駐元朗朗屏

一向密切關注AEON消息的專頁「Aeon Channel」，於求職平台上發現一則「DAISO / Living PLAZA」招聘「兼職收銀售貨員 - 元朗區」的廣告。廣告內容列明時薪為$55至$57，每星期工作4至5日。雖然廣告上的工作地點僅標示為「元朗」，但附上的地圖則明確指向朗屏站附近。與此同時，朗屏商場一個前身為「美國冒險樂園」的舖位，現正圍板進行裝修工程。綜合兩項消息，不少網民估計，該舖位極有可能由AEON承租，用作開設新的$12店。翻查資料，AEON DAISO及Living PLAZA $12店目前在元朗區僅有康樂路一間分店。

《星島頭條》就此向AEON查詢，官方回覆指AEON旗下品味生活百貨專門店 AEON Mono Mono 將於3月正式進駐元朗朗屏商場，並特別提到開業期間將推出多項精彩優惠。有關開業詳情及相關安排，將稍後發放。

網民反應不一 「邊有人專登去朗屏邨」

對於AEON疑似進駐朗屏邨，網民反應不一。有網民對新店選址表示懷疑，留言指「邊有人專登去朗屏邨？」、「地點欠佳，元朗人不會特登入朗屏商場……」。不過，亦有居住在附近的網民表示歡迎，認為新店能方便朗屏邨居民及附近村屋的住戶，稱「朗屏邨邨民同附近好多村屋居民」，並有網民表示「感恩Aeon仍然能盡力在香港做」。

除了對選址的討論，亦有網民藉機表達在其他地區開店的訴求，例如「進駐東涌，做福人群」、「唔明點解馬鞍山，完全無嘅 ？」另外，也有網民認為，除非是大型超市，否則單純的$12店吸引力不大，直言「又唔係超市，唔吸引」。

 

圖片及資料來源：AEON Stores 關注組

 

 

同場加映：7-Eleven限時優惠！7-11便利店滿額即享 米/油/罐頭/廁紙8折

 


 

 

 

↓立即下載星島頭條App↓

↓立即下載星島頭條App↓

最Hit
荃灣便利店八達通增值$100 慘變倒蝕$400 苦主因一事自責不已 網民發功獻追討妙計｜Juicy叮
荃灣便利店八達通增值$100 慘變倒蝕$400 苦主因一事自責不已 網民發功獻追討妙計｜Juicy叮
時事熱話
8小時前
宏福苑五級火｜居民冀了解大火原因與維修成本：俾返間屋我 有災民點名林鄭需負責
02:47
宏福苑五級火｜居民冀了解大火原因與維修成本：俾返間屋我 有災民點名林鄭需負責
社會
6小時前
李家鼎親認患病曝光最新狀態  影響食慾暴瘦：中咗招都唔知  拒搞80大壽望平靜度過
李家鼎親認患病曝光最新狀態  影響食慾暴瘦：中咗招都唔知  拒搞80大壽望平靜度過
影視圈
6小時前
校長分享AI教學實戰轉型心得 政府方向清晰 各校宜按情況靈活推行
教育資訊
14小時前
02:34
龍蝦灣謀殺案｜62歲案件主謀隱姓埋名 匿藏曼谷多年 去年12月被發現行蹤
突發
4小時前
前TVB男星林子博移英恐遇巨變？移民政策擬加辣斥：係咪要拆散頭家 首揭後路或「骨肉分離」
前TVB男星林子博移英恐遇巨變？移民政策擬加辣斥：係咪要拆散頭家 首揭後路或「骨肉分離」
影視圈
8小時前
迎新鈔提款機2026｜滙豐/恒生ATM位置+營業時間！港鐵站/流動銀行都有 自助撳錢換新鈔！
迎新鈔提款機2026｜滙豐/恒生ATM位置+營業時間！港鐵站櫃員機都有 自助撳錢換新鈔！
生活百科
2026-02-04 13:06 HKT
六合彩買8個號碼半注複式 美少婦僅花呢個數捧走近$10萬 網民頓悟一條人生哲理
六合彩買8個號碼半注複式 美少婦僅花呢個數捧走近$10萬 網民頓悟一條人生哲理｜Juicy叮
時事熱話
11小時前
政府再推長者餐飲優惠券！$25食盡8大連鎖餐廳 大家樂/太興/大快活/麥當勞
政府再推長者餐飲優惠券！$25食盡8大連鎖餐廳 大家樂/太興/大快活/麥當勞
飲食
9小時前
立陶宛總理指容許設立「台灣代表處」犯巨大錯誤。美聯社
立陶宛容台灣設「代表處」 總理：犯巨大錯誤
即時國際
10小時前