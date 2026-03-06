AEON Mono Mono朗屏店開幕！屯門料開全新$12店 選址1屋苑商場 網民：終於返嚟啦！

AEON旗下生活百貨品牌Mono Mono近期密密開新店，繼藍田麗港城後，朗屏店今日（6日）正式開幕，並推出多項開業優惠吸客，包括$1換購購物車及購物袋等，一眾屯門街坊想買日常用品又多個好去處。除此之外，早前有網民發現$12店DAISO於招聘網站刊登招聘啟示，工作地點為屯門一屋苑商場，意外曝光新店選址，更令不少街坊對此表示興奮：「終於返嚟啦！」

AEON Mono Mono朗屏店開幕！買滿指定金額送$15優惠券/購物車

AEON旗下生活百貨品牌Mono Mono朗屏店今日（6日）開幕，不少屯門街坊早前收到消息後，對於AEON在區內開設新店表示期待，「太好了！又多個地方行！」、「好似好大間」，亦有人笑言「AEON好嘢永遠係香港西（北）面」。與此同時，Mono Mono朗屏店由即日起推出4大新張優惠，包括買滿指定金額送限定購物車及電子優惠券等，指定商品更可以低至$9.9起入手，優惠詳情如下：

優惠1：購物車換購

於Mono Mono朗屏店購物滿$150或以上（以AEON收銀機印；即日折實單一發票計），即可以$59換領Mono Mono限定購物車一架！

換購地點：Mono Mono朗屏店收銀台

推廣日期：2026年3月6日起，換罄即止

優惠2：開業迎新賞

AEON會員於Mono Mono朗屏店購物滿$150或以上（以AEON收銀機印；即日折實單一發票計），即可獲贈$15電子優惠券一張！

推廣日期：3月6日至3月22日

優惠3：DAISO換購精美公仔

購買任何DAISO商品滿$68或以上，即可換領精美公仔一個！

推廣日期：3月6日起，換完即止

優惠4：DAISO購物袋$1換購

購買任何DAISO商品滿$48或以上（以AEON收銀機印；即日折實單一發票計），即可加$1換購DAISO 購物袋一個！（

推廣日期：3月9日至3月12日及3月16日至3月19日

要留意，每人每張發票最多可換領DAISO購物袋或精美公仔一個；優惠3及4不可同時換購；數量有限，換完即止。

Mono Mono朗屏店

分店位置：新界元朗朗屏邨鏡屏樓平台M010至M014號鋪

營業時間: 早上10:00-晚上10:00

AEON料同區再開$12店 選址1屋苑商場 網民：終於返嚟啦！

除了Mono Mono朗屏店，早前有網民在招聘網站發現AEON刊登招聘啟示，內容是招聘屯門區「資深收銀售貨員」，而工作地點則是大興花園第二期商場2樓1號舗，該舖位前身同時是AEON旗下$12店LIVING PLAZA大興店，並於去年8月底結業，相信新址將會翻新成DAISO Japan或Mono Mono，有街坊看到消息後隨即表示「終於返嚟啦！」、「竟然又租返」；而另一新店地址，早前有傳選址元朗卓爾廣場，更有同場商舖員工透露商場將開設$12店，現時舖位圍上圍板，惟未有標明租戶，暫未能確實是否屬實。

來源：AEON Stores 關注組@Facebook、AEON Stores Hong Kong

文：LW