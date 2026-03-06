Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

AEON Mono Mono朗屏店開幕！屯門料開全新$12店 選址1屋苑商場 網民：終於返嚟啦！

時尚購物
更新時間：14:18 2026-03-06 HKT
發佈時間：14:18 2026-03-06 HKT

AEON旗下生活百貨品牌Mono Mono近期密密開新店，繼藍田麗港城後，朗屏店今日（6日）正式開幕，並推出多項開業優惠吸客，包括$1換購購物車及購物袋等，一眾屯門街坊想買日常用品又多個好去處。除此之外，早前有網民發現$12店DAISO於招聘網站刊登招聘啟示，工作地點為屯門一屋苑商場，意外曝光新店選址，更令不少街坊對此表示興奮：「終於返嚟啦！」

AEON Mono Mono朗屏店開幕！買滿指定金額送$15優惠券/購物車

AEON旗下生活百貨品牌Mono Mono朗屏店今日（6日）開幕，不少屯門街坊早前收到消息後，對於AEON在區內開設新店表示期待，「太好了！又多個地方行！」、「好似好大間」，亦有人笑言「AEON好嘢永遠係香港西（北）面」。與此同時，Mono Mono朗屏店由即日起推出4大新張優惠，包括買滿指定金額送限定購物車及電子優惠券等，指定商品更可以低至$9.9起入手，優惠詳情如下：

優惠1：購物車換購

於Mono Mono朗屏店購物滿$150或以上（以AEON收銀機印；即日折實單一發票計），即可以$59換領Mono Mono限定購物車一架！

  • 換購地點：Mono Mono朗屏店收銀台
  • 推廣日期：2026年3月6日起，換罄即止

優惠2：開業迎新賞

AEON會員於Mono Mono朗屏店購物滿$150或以上（以AEON收銀機印；即日折實單一發票計），即可獲贈$15電子優惠券一張！

  • 推廣日期：3月6日至3月22日

優惠3：DAISO換購精美公仔

購買任何DAISO商品滿$68或以上，即可換領精美公仔一個！

  • 推廣日期：3月6日起，換完即止

優惠4：DAISO購物袋$1換購

購買任何DAISO商品滿$48或以上（以AEON收銀機印；即日折實單一發票計），即可加$1換購DAISO 購物袋一個！（

  • 推廣日期：3月9日至3月12日及3月16日至3月19日

要留意，每人每張發票最多可換領DAISO購物袋或精美公仔一個；優惠3及4不可同時換購；數量有限，換完即止。

Mono Mono朗屏店

  • 分店位置：新界元朗朗屏邨鏡屏樓平台M010至M014號鋪
  • 營業時間: 早上10:00-晚上10:00

AEON料同區再開$12店 選址1屋苑商場 網民：終於返嚟啦！

除了Mono Mono朗屏店，早前有網民在招聘網站發現AEON刊登招聘啟示，內容是招聘屯門區「資深收銀售貨員」，而工作地點則是大興花園第二期商場2樓1號舗，該舖位前身同時是AEON旗下$12店LIVING PLAZA大興店，並於去年8月底結業，相信新址將會翻新成DAISO Japan或Mono Mono，有街坊看到消息後隨即表示「終於返嚟啦！」、「竟然又租返」；而另一新店地址，早前有傳選址元朗卓爾廣場，更有同場商舖員工透露商場將開設$12店，現時舖位圍上圍板，惟未有標明租戶，暫未能確實是否屬實。

來源：AEON Stores 關注組@Facebook、AEON Stores Hong Kong 

文：LW

同場加映：AEON逆市擴張！旗下「Mono Mono」連開兩新店 3月進駐元朗屋邨 網民疑惑：邊有人專登去......

最Hit
茶樓飲茶收完「茶位費」再收「滾水費」？ 食客結帳不解 引網民熱議因為咁樣計...
茶樓飲茶收完「茶位費」再收「滾水費」？ 食客結帳不解 引網民猜測「咁樣計」...
飲食
21小時前
尖沙咀隱世「靚位」$0任坐！免費WiFi+舒服枱櫈 帶電腦工作/溫書都得 網民：仲有乾淨廁所
尖沙咀隱世「靚位」$0任坐！免費WiFi+舒服枱櫈 帶電腦工作/溫書都得 網民：仲有乾淨廁所
好去處
2026-03-05 12:02 HKT
東張西望｜港女嫁內地男泣訴遭騙婚 夫攞身份證後拒養妻活兒爆大鑊：個仔唔係我嘅
東張西望｜港女嫁內地男泣訴遭騙婚 夫攞身份證後拒養妻活兒爆大鑊：個仔唔係我嘅
影視圈
16小時前
5大最潮濕屋苑!? 電器店抽濕機銷售數據揭秘 杏花邨、大埔富蝶邨上榜 第一位「斷層式」領先 居民有同感：畀水浸住咁
5大最潮濕屋苑!? 電器店抽濕機銷售數據揭秘 將軍澳日出康城、大埔富蝶邨上榜 第一位「斷層式」領先 居民有同感：畀水浸住咁
生活百科
2026-03-05 11:32 HKT
阿伯連鎖快餐店$7買奶茶自備包點捱轟 遭拍照公審惹議 結局神反轉｜Juicy叮
阿伯連鎖快餐店$7買奶茶自備包點捱轟 遭拍照公審惹議 結局神反轉｜Juicy叮
時事熱話
2026-03-05 13:49 HKT
「最前衛港姐冠軍」退圈35年罕現身 66歲竟滲少女味雍容華貴 同場前TVB主播被比下去？
「最前衛港姐冠軍」退圈35年罕現身  66歲竟滲少女味雍容華貴  同場前TVB主播被比下去？
影視圈
5小時前
將軍澳醫院85歲腸癌女病人疑造口手術出錯 三周後始揭發 同日死亡
01:22
將軍澳醫院85歲腸癌女病人疑造口手術出錯 三周後始揭發 同日死亡
社會
4小時前
馬會行政總裁應家柏（右）代表馬會於2024/25 年度公益金週年頒獎典禮上接受由公益金會長李林麗嬋（左）頒贈的「公益慈善夥伴大獎」。
繞場一週｜公益慈善夥伴大獎
社會資訊
2026-03-05 11:15 HKT
上水舊校改建簡約公屋獲港人大讚 列3大優點 樓底高/空氣好：住到死都制！
上水舊校改建簡約公屋獲港人大讚 列3大優點 樓底高/空氣好：住到死都制！
生活百科
23小時前
02:22
星島申訴王 | 買600元斤花膠中伏似避孕套 海味專家教揀靚花膠：合成膠無營養價值
申訴熱話
6小時前