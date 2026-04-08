內地生列4大「無法接受香港文化」！餐廳拒自帶飲品 驚訝杯麵竟缺1物：整個人都懵了……

香港與內地的日常生活細節存在不少文化差異。近日，有一名從澳門轉學來港的內地留學生在社交平台發文，分享來港後4個「最無法接受的香港文化」，如餐廳不能外帶飲料、建築物樓層邏輯混亂等，又表示在香港買杯麵時發現竟缺少一物，對此大為震驚：「整個人都懵了」。帖文引來不少網民留言討論，部分經歷惹起共鳴，也有人質疑樓主在澳門的生活經歷，直言「這4點澳門全都有啊」。

內地留學生列4大「無法接受香港文化」！呻樓層設計最離譜：每次都像玩迷宮

中港兩地的文化差異不時為網上討論焦點。最近，有從澳門轉學來香港的內地留學生，在社交平台發文分享在香港生活的點滴，直言原以為港澳兩地生活習慣相近，沒想到在這段時間期間仍被香港的生活習慣所「震撼」，列出4大「最無法接受的香港文化」。

首先，他指出香港的餐廳大多不能外帶飲料，早前在街上買了一杯檸檬茶，打算順道在麵店吃東西時卻被店員攔住，要求他先喝完飲料或將其放入膠袋，坦言在澳門生活時習慣「奶茶隨身帶」，來港升學後「真的要現改這個習慣」。第二，他表示早前在超級市場買杯麵，回家後卻發現竟然沒有附送叉子，笑言「撕開那一刻我整個人都懵了，真的只有麵」，後來他的室友解釋是因為環保原因，故現時大部分產品都不會附膠叉，笑言：「現在我書桌抽屜裡常備一打洗乾淨的餐具」。

他又提到，香港樓層邏輯「最離譜」，「地面那層叫G層，上一層才是1樓」，曾經試過無數次乘電梯時習慣性按了「1」，結果電梯門一打開卻發現自己身處二樓，形容「每次去教學大樓找教室都像在玩迷宮」；過馬路時，街頭紅綠燈會響起節奏極快的提示聲，形容「聽得我心慌，感覺自己被催著往前走」，後來知道是為視障人士而設的提示音，認為「雖然吵是吵了點，但這種城市細節確實挺有溫度的。」

網民質疑：這些澳門全都有啊……

帖文一出，隨即引來香港、澳門及內地網民討論，其中部分觀點惹起內地網民共鳴，「你不說我都忘了，泡麵沒叉子當時給我帶來了很大的震撼」、「每次過紅綠燈壓力都很大，滴滴滴滴滴滴像催命一樣」；亦有網民補充其他文化差異：「我不能理解的是，室內空調溫度，真的冰冷」、「最接受不了的是搭台（枱），吃個飯有個陌生人坐你對面吃，好奇怪」。

有網民則嘗試解釋香港餐廳不可帶外來飲料的原因，「因為香港的店租貴到變態所以餐廳要翻台（枱）非常快……如果你帶a家的東西到b家的桌子上享用，是佔用了這張台的使用時間」；有人認為樓層邏輯不算難理解，「理解邏輯就很好懂啊，ground floor就是地面層，往上數第一層開始才是1樓」，也有港人笑言：「除了G，還有LG、UG；你應該去體驗下又一城」。

與此同時月，有人質疑樓主在澳門生活的經歷，「別的不說，如果是真的在澳門轉學到香港，不能外帶飲料和G層，這個澳門也是一樣的呀」、「這4點澳門全都有啊」、「其實澳門基本上都不可以拎外帶食品飲品去餐廳，唔鬧你係一件事，但係基本上係唔比」。

來源：小紅書

文：LW