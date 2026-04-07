香港人自帶「特殊味道」？小紅書熱議港鐵/商場都聞到 網民揭原因：係勤力同生活習慣的味道

社交平台上的文化觀察時常引發熱議。有內地網站小紅書上，時不時有網民提出，在香港的港鐵車廂或商場等人流密集處，能聞到港人身上獨特的「特殊味道」，形容其「像爽身粉混着淡淡奶香」，令人感到舒服。這話題引起兩地網民的廣泛討論和分析，有網民就認為這是香港人「勤力同生活習慣的味道」。

內地網民不解 「香港人身上飄着特別氣味」

小紅書上時不時有網民提出，能聞到港人身上獨特的「特殊味道」。

有網民在內地社交平台小紅書發帖，好奇地詢問：「搭港鐵、逛商場時，大家有沒有聞到香港人身上飄着一種『特別的氣味』？」事主形容，這種氣味「聞起來還挺舒服的」，甚至開玩笑說：「難道『香港』個『香』字，真的是有原因？」另一位內地民眾也補充，這種味道「跟香水味完全不同」，在街上也能聞到。

帖文引發大量網民留言，不少人認同並嘗試解開這個「氣味之謎」。有網民分析，這與港人的生活習慣密切相關，指出「香港人特別在意身上有沒有味道，早晚沖涼要用香氛沐浴露」。另有意見認為，「香氛洗衣凝珠的功勞」不可或缺，因為「香港又濕又熱，衣服全靠乾衣機，在家洗衣服都愛狂加柔順劑和留香珠」。

香氣源自洗衣液／柔順劑？ 網民：係勤力同衛生嘅體現

許多居於香港的網民現身說法，證實了這一觀點：「是洗衣液、洗衣香珠加柔順劑，洗出來的衣服真的很香，我每次回內地，朋友都問我怎麼那麼香。」亦有網民分享家庭趣事：「我表姪女都係，送啲舊衫比佢哋，佢話香港表姨啲衫有陣香味，之後先知原來佢地唔用柔順劑。」

此外，個人衛生習慣也是關鍵。有網民總結：「因為香港節奏急促，無論返工定出街，一日落嚟身體容易沾滿灰塵同汗水，好多港人習慣一日沖涼兩次，甚至更頻密。」這種對潔淨的追求，加上「每日更換衣物、使用濃郁嘅沐浴露同衣物柔順劑，久而久之就形成咗一種獨特氣味。」甚至有人表示，在夏天「每日洗3次」澡是等閒事。同時，「香港人很多都有用止汗劑」的習慣也被視為原因之一。一位網民更總結道：「呢種味道其實係勤力同衛生嘅體現。」

對於這種「特殊味道」，網民反應兩極。大部分參與討論的網民視之為正面象徵，然而，亦有網民持相反意見，表示「我怎麼不知道有這種味啊?莫名其妙」。更有人直言，近年在公共交通工具上聞到的更多是難聞的氣味：「不覺得香港人身上有香味！只發現夏天一到，身邊很多人身上有臭味」、「十幾年前還好，依家覺得地鐵車廂好臭」。甚至有人抱怨「巴士臭到嘔」，認為並非所有港人都散發著香味。

圖片及資料來源：小紅書