紅磡廣場淪為「死場」？網民熱議商場風光不再 全靠這類店舖撐起...

舊式商場在新型商業模式的衝擊下，經營日益困難，是本港普遍的現象。近日，有網民在社交平台發文，指落成逾四十年的紅磡廣場人流疏落，昔日風光不再，引發網民熱議其是否已淪為「死場」，情況引起了廣泛關注。

網民熱議紅磡廣場淪為「死場」？ 全靠這類店舖撐起...

有網民在社交平台上分享對紅磡廣場的觀察，指出商場內部一片「死氣沉沉」，就連以往有固定客源的「二手唱片店」也敵不過時代洪流而結業。隨之而來的是夾公仔店的進駐，並認為這些店舖的存在僅僅是「好過吉舖」。

昔日熱點今非昔比 夾公仔店成主力

於1982年落成的紅磡廣場，是區內其中一個歷史悠久的商場，至今仍保留著80年代的獨特設計風格。商場昔日曾是區內居民的消遣熱點，場內店舖種類繁多，包括戲院、遊戲機中心、漫畫店及相機舖等。時至今日，雖然商場內的食肆仍吸引著街坊和上班族前來用餐，但絕大部分的舖位已轉型為夾公仔店。

網民剖析「死場」成因：個場咁暗，入到去就冇活力

對於商場的轉變，不少網民指出，與十多年前的熱鬧景象相比，現在廣場的人流已大為減少，今非昔比。事實上，紅磡廣場近年亦屢被網民稱為「死場」，過去曾有聲音質疑為何商場明明坐擁「附近有民居學校工廈教會大陸團」的地理優勢，內部亦不乏民生小店，卻依然落得「半死場」的景況。

有留言便形容商場環境「個場咁暗，入到去就冇活力」，讓人感覺「時光倒流70年咁」。更有網民分析，商場的生意命脈似乎僅「靠幾間餐廳，有兩個鐘人流」，其餘時間其他商店則經營困難，即使租金再平，也可能「蝕人工都蝕死」。



資料來源：fchiyuen＠Threads、LIHKG