紅磡廣場淪為「死場」？網民熱議商場風光不再 全靠這類店舖撐起...
更新時間：12:50 2026-04-06 HKT
發佈時間：12:50 2026-04-06 HKT
發佈時間：12:50 2026-04-06 HKT
舊式商場在新型商業模式的衝擊下，經營日益困難，是本港普遍的現象。近日，有網民在社交平台發文，指落成逾四十年的紅磡廣場人流疏落，昔日風光不再，引發網民熱議其是否已淪為「死場」，情況引起了廣泛關注。
網民熱議紅磡廣場淪為「死場」？ 全靠這類店舖撐起...
有網民在社交平台上分享對紅磡廣場的觀察，指出商場內部一片「死氣沉沉」，就連以往有固定客源的「二手唱片店」也敵不過時代洪流而結業。隨之而來的是夾公仔店的進駐，並認為這些店舖的存在僅僅是「好過吉舖」。
昔日熱點今非昔比 夾公仔店成主力
於1982年落成的紅磡廣場，是區內其中一個歷史悠久的商場，至今仍保留著80年代的獨特設計風格。商場昔日曾是區內居民的消遣熱點，場內店舖種類繁多，包括戲院、遊戲機中心、漫畫店及相機舖等。時至今日，雖然商場內的食肆仍吸引著街坊和上班族前來用餐，但絕大部分的舖位已轉型為夾公仔店。
網民剖析「死場」成因：個場咁暗，入到去就冇活力
對於商場的轉變，不少網民指出，與十多年前的熱鬧景象相比，現在廣場的人流已大為減少，今非昔比。事實上，紅磡廣場近年亦屢被網民稱為「死場」，過去曾有聲音質疑為何商場明明坐擁「附近有民居學校工廈教會大陸團」的地理優勢，內部亦不乏民生小店，卻依然落得「半死場」的景況。
有留言便形容商場環境「個場咁暗，入到去就冇活力」，讓人感覺「時光倒流70年咁」。更有網民分析，商場的生意命脈似乎僅「靠幾間餐廳，有兩個鐘人流」，其餘時間其他商店則經營困難，即使租金再平，也可能「蝕人工都蝕死」。
同場加映：一到長假市道冷清？糖水舖老闆長文嘆「最擔心燈油火蠟都蝕埋」 惹網民熱議：係餐廳搞死自己？
最Hit
長生津覆檢開始！長者注意紫色通知書 未如期申報或被暫停津貼（ 附最新資產限額＋填表須知）
2026-04-03 19:21 HKT