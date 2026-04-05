一到長假市道冷清？糖水舖老闆長文嘆「最擔心燈油火蠟都蝕埋」 惹網民熱議：係餐廳搞死自己？

長假期向來是零售及飲食業的黃金檔期，然而，一位香港糖水店老闆近日在社交平台發文，慨嘆今非昔比，長假期市況慘淡，擔心「燈油火蠟人工都蝕埋」。這番真情流露的帖文，雖然道出了小店經營者的苦況，但就意外引發大眾對香港餐飲業服務態度及質素的討論，有網民更質疑是否「餐廳搞死自己？」，即睇內文詳情。

糖水舖老闆憶昔日人山人海 發長文嘆長假生意難做

日前有名糖水店老闆在社交平台發文，指自己聽到鄰舖餐廳呻苦，勾起對長假市況的感觸。他憶述：「以前一到長假期，啲小店零售就會好開心，因為啲人就會肯出街消費，周圍都人山人海，根本唔愁會冇生意」。

老闆閉翳：最擔心燈油火蠟人工都蝕埋

惟對比之下，如今的卻「人影都唔多隻」，市況冷清實在令人相當憂慮，「依家一到長假期就好閉翳，最擔心嘅就係燈油火蠟人工都蝕埋」。老闆指自己對此深有同感，直言現時每逢到長假期就「好閉翳」，更指自己開工前與母親在連鎖快餐店用膳，也是「包緊場」，由衷感謝「仍然留港消費的人」。

其後，老闆更分享一個令人心酸的「團購姨姨」故事，他指這名熟客因丈夫在運輸業裁員潮中失業，家庭經濟頓時陷入困境，為了讓兩個孩子能過一個快樂的復活節，就選擇暫時放棄團購糖水儲錢，並向老闆表示：「今次嗌唔到了…」，字裡行間流露出一位母親在經濟壓力下的堅毅與無奈，並讓老闆反思「有冇方法可以谷返起少少香港嘅經濟」。

網民熱議大環境問題 或「飲食業搞死自己？」

惟帖文一出，隨即在網上引起廣泛回響，不少網民對老闆的遭遇表示同情，並分享類似觀察，指「街市都頂唔順」、「真係好靜…食lunch小店根本無人」。然而，更多討論是集中在對香港飲食業自身問題的反思上，許多留言認為港人北上消費或外遊，並非市道不景氣的唯一原因，食肆服務質素下降才是關鍵，認為「飲食業自己檢討一下，唔好成日怪人上大陸消費」。

有人更直斥：「香港的服務唔會𨍭彎，有啲收加一服務費但係冇服務」，亦有人提及其他負面體驗，例如食物質素下降、使用預製菜、座位狹窄、無理的限時規定等，有網民總結為「服務差，食物差，環境差，價錢貴」。不過，亦有小部分網民認為情況並非全然負面，指出「我去開嘅餐廳都係坐大半人」，甚至有消費者表示享受人流稀少帶來的舒適感，認為有不足的話便糾正。

資料來源︰ 全港店舖執笠結業消息 關注組

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